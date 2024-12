A nyílt nappal egybekötött program során a tornateremben cégek és intézmények mutatkoztak be, adtak információt elhelyezkedési, továbbtanulási lehetőségekről. A technikum 24 partnere mutatkozott be, s leendő és jelenlegi diákok találkozhattak a duális képzésben részt vevő vállalkozásokkal, hasznos információkat szerezhettek a duális képzésről, melynek célja a valódi gyakorlat és a hasznos tudás megszerzése. Egy másik teremben szakmai előadások sorát hallgatták az érdeklődők, s ott a partnerek számára lehetőség nyílt a tapasztalatok megosztására, az eredmények értékelésére.

A nyílt napon program segítségével fiataloknak alkalmuk nyílt megismerkedni az egyes szakmákkal (A szerző fotója)

Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, mind a munkát keresők, mind a munkaadók számára fontos és hasznos volt ez a találkozás. Mert a gazdálkodó szervezetek, cégek és vállalatok képviselői, miközben mutatták, milyen lehetőségeket kínálnak a tanulóknak, információt is kaptak, hogy milyen igények merülnek fel a majd elhelyezkedni akarók körében. Ugyanis a szakképzés lényege, hogy a munkaerőpiaci igény megjelenjen a képzésben és hogy a tanulók a képzés során olyan ismeretekre tegyenek szert, ami a leghasznosabb lesz majd munkájuk során.

Interaktív foglalkozások

A program mottója volt a duális képzés, erről szóltak az előadások is. Az Europe Direct Tolna vármegyei irodavezetője, dr. Dombai Szilvia, Az oktatás és a munkaerőpiac találkozása – Európai példák a duális képzésre címmel tartott előadást, Némedi Ágnes, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője arról beszélt, hogy legfontosabb az, hogy a munkáltatók adják meg munkaerőigényeiket a foglalkoztatási osztályokon, ennek alapján tudják a képzési listát összeállítani. László Gábor, a Tesco Akadémia Képzési és Fejlesztési Kft. intézmény és minőségbiztosítási vezetője az áruházlánc szemszögéből mutatta be a duális képzést. Meg is mutatta azt a többszáz oldalas könyvet, amelyben összefoglalták a náluk tanulók számára a fontos ismereteket.

A szakmai börzével egyidőben, a technikum második nyílt napján a pályaválasztás előtt álló diákok és szüleik interaktív foglalkozások során, oktatók és tanulók közreműködésével nyertek bepillantást az intézményben oktatott ágazatokba, szakmákba, valamint lehetőségük volt óralátogatásokra is.