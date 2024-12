– Az esővíz elvezetésének megoldása a település infrastrukturális biztonságának növelését célozza – mondta a faluvezető. – Sajnos ez egy nagyon régóta fennálló probléma, amit lehetőség szerint minél előbb szeretnénk megoldani. Fontos lenne a szennyvízhálózat kiépítése is. A modern szennyvízrendszer kiépítése környezetvédelmi és lakossági szempontból is kiemelten fontos. Szeretnék az ivóvízhálózatukat összekötni Szálka településével, ami a két község közötti együttműködést és az ivóvízellátás biztonságát is garantálná. Továbbá szükség lenne a hivatal épületének további felújítására, korszerűsítésére is – hangsúlyozta Vincze Kálmán.