A román parlamenti választás a vártnál is jobb eredményt hozott a Romániai Magyar Demokrata Szövetség számára. Az RMDSZ az ország öt megyéjében nyert, közel hét százalékkal jutott be a román parlamentbe. A választás értékelésére portálunk két ismert személyiséget kért fel. Mindketten vezető beosztásban tevékenyednek, Erdély szülöttei és ezer szállal kötődnek ehhez az országrészhez.

Orbán Attila: Példa értékű magyar összefogást hozott a román parlamenti választás

Fotó: Makovics Kornél

Bándi Imre: Megmaradásunk létkérdés, ezt átérezte az erdélyi magyarság

Fotó: Mártonfai Dénes

Az összefogás volt a siker meghatározó tényezője

– Éreztük némi veszélyét annak, hogy a november 24-i első fordulóban, az elnökválasztáson a vártnál kevesebb magyar szavazott – mondta el lapunknak Orbán Attila, Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke, aki Brassóban látta meg a napvilágot. – Ekkor nem értük el az öt százalékot sem, és emiatt már arra gondoltunk, hogy veszélybe kerülhet a magyarság képviselete a román parlamentben. Ám azért bebizonyosodott, hogy más az elnökválasztás és más a most vasárnapi parlamenti választás. A magyarok nagy része tudatában volt annak, hogy ezen a napon nagy létszámban meg kell jelenni az urnák előtt. Ez, példa értékű összefogást követően, így is történt. Sőt, nyugtázhattuk, és ez külön öröm számunkra, hogy romániai szinten részvételi arány szempontjából a magyarlakta megyék vezették a listát. Bebizonyosodott, hogy nem szabad teret adni a megosztottságnak, ellenkezőleg, csakis összefogással érhetünk el sikert. Mindent összegezve tehát nagyon jó eredménynek nevezhető az RMDSZ közel hét százalékos parlamenti aránya. Ennek ismeretében még azt sem tartom kizártnak, hogy a magyarság pártja szerepet, azaz tárcát kap a román kormányban. Ilyen esetre egyébként korábban már volt példa.

Román parlamenti választás, létkérdés a megmaradás

– Hozzátartozóink ott élnek Erdélyben, ezért nagyon fontos számunkra, hogy a román parlamentben bennünket, magyarokat képviselő és a jövőnkért munkálkodó párt is legyen – jelentette ki Bándi Imre, az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete elnöke, aki Székelyudvarhelyen született. – Erdély ugyanis elképzelhetetlen az ezer éve ott élő székely magyarok története, kultúrája, hagyományai nélkül. Megmaradásunk tehát szó szerint létkérdés, ezt átérezte az erdélyi magyarság és összefogott. Ennek az összefogásnak lett az eredménye az RMDSZ közel hét százaléka, ami igen szép eredmény. Ugyanakkor az erdélyi magyarságnak fel kell készülnie a politikai nehézségekkel való szembenézésre. Ebben az esetben arra gondolok, hogy a román parlamentben mandátumot szerzett olyan szélsőséges párt is, amelyik nem is titkolja magyarellenességét. Igaz, az effajta politika nem számít újdonságnak az erdélyi magyarok számára. Jómagam mindenesetre bizakodó vagyok, hiszen a székelység-magyarság a múltban is képes volt megvédeni magát, és hiszem azt, hogy ez így lesz a jövőben is.