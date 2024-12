Diétázóknak ajánlatosabb volt elkerülni vasárnap délelőtt a szekszárdi piacteret, ugyanis könnyen megeshetett volna, hogy ahogy beleszippantanak a sültektől illatozó levegőbe, sutba dobják mértékletes étrendjüket, és inkább válogatott finomságokkal csillapítják éhségüket. S hogy miért volt ez más, mint egy piaci nap? A II. Dunamenti Sültkolbász Fesztiváltól, amelyet december első napján rendezett a Dunamenti Polgári Egyesület a vármegyeszékhelyen.

Vasárnap is megtelt a szekszárdi piactér a II. Dunamenti Sültkolbász Fesztivál alkalmából

Fotó: Makovics Kornél

Negyven csapat kevert, töltött és sütött kolbászt a helyszínen. Volt, ahol már a hivatalos megnyitó előtt bélbe került a hús, és sercegett a zsír a tárcsában, tepsikben. Ám nemcsak kolbász készült. Több csapatnál sült májat, vagy pecsenyét készítettek, másutt lángos sült, vagy pogácsával és más harapnivalóval is készültek a csapatok. Mindehhez pálinka dukált, illetve meleg teával, forralt borral melegíthették fel magukat a vendégek.

Hagyományt teremt és őriz a Dunamenti Sültkolbász Fesztivál

Berta Zoltán, a szervező Dunamenti Polgári Egyesület elnöke elmondta, hogy a köz-, a verseny- és a civil szférából egyaránt regisztráltak csapatok. Szekszárdról huszonegy, a térségből – Tengelictől egészen Bátáig – tizenkilenc társaság vett részt a programon. Képviseltették magukat önkormányzatok, intézmények, iskolák, civil szervezetek és cégek is. Összesen mintegy hétszázan serénykedtek a piactéri asztaloknál.

Az egyesületi elnök kiemelte, hogy a disznóvágás szokására alapozva, hagyományőrző céllal hívták életre a rendezvényt, ugyanakkor hagyományteremtő szándékuk is volt, hiszen a tavalyi sikert folytatva rendezték meg idén is a programot. Ám ez nem csupán a kolbász megtöltéséről, megsütéséről és közös elfogyasztásáról szól, hanem a közösségépítésről, a kapcsolatok erősítéséről is.

Berta Zoltán, Berlinger Attila és Horváth István a megnyitón

Fotó: Makovics Kornél

Bogyiszlói hagyományőrzők léptek fel

Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere házigazdaként köszöntötte a résztvevőket. Úgy fogalmazott, hogy egy előremutató, jövőt építő rendezvény ez. A közösség ünnepe, hiszen az emberek szeretnek találkozni, beszélgetni, megosztani egymással örömüket, bánatukat. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak a program megvalósulásához. Egyrészt a szervező Dunamenti Polgári Egyesületnek, amiért összefogja a kezdeményezést, másrészt Szekszárd vezetésének, amiért kiváló házigazdái a rendezvénynek és persze a résztvevő csapatoknak, akik nélkül elképzelhetetlen lenne ez az önfeledt, jó hangulatú összejövetel.