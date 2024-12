Szakadát az elmúlt öt évben történtek alapján kiemelkedő pályázati eredményekkel büszkélkedhet. Az elnyert támogatások jelentős része a Magyar Falu Program keretéből érkezett, és nemcsak az infrastruktúra modernizációját, hanem a helyi közösségi élet fejlődését is elősegítette.

Potápi Árpád János 2021 októberében Szakadáton, a megújult közösségi ház átadásakor

(Fotó: Makovics Kornél - archív)

Szakadát teljesen megújult az elmúlt években

A település szívében található közösségi ház felújítása a LEADER pályázat segítségével, közel 9,3 millió forintos támogatásból készült el. Az épület, amely korábban elhagyatott volt, most modern közösségi térként szolgálja a lakosságot. A felújítás során többek között új nyílászárókat építettek be, megoldották a víz- és szennyvízhálózat kiépítését, valamint illemhelyeket alakítottak ki. A közösségi ház ma már méltó otthona a település közösségi rendezvényeinek, így például az adventi és karácsonyi gyertyagyújtásnak vagy éppen szabadtéri előadásoknak is.

Út- és járdafelújítások

A Magyar Falu Program keretében az egyik legnagyobb beruházás a Rákóczi utca felújítása volt, amely közel 30 millió forintos támogatásból készült el. Az utca új aszfaltburkolatot kapott, ami nem csak a biztonságot, hanem a modern és rendezett településképet is szolgálja.

2021 októberében adták át az új járda- és útszakaszokat. A korábbi polgármester a térség képviselőjét vezette körbe a településen

(Fotó: Makovics Kornél - archív)

Modern önkormányzati hivatal

A Gyönki Közös Önkormányzati Kirendeltség épülete szintén a fejlesztések középpontjába került az elmúlt néhány évben. Az energiahatékonyság növelése érdekében nyílászárócserét és külső felújítást végeztek, összesen 29,9 millió forint értékben.

Vis maior helyreállítások A település infrastrukturális fejlesztései mellett a természeti károk helyreállítása is kiemelt figyelmet kapott. Az Iskola és a Petőfi utca közötti magaspartok omlásainak helyreállítása jelenleg is zajlik. A 48,7 millió forintos vis maior támogatás révén a falak megerősítése és a közút biztonságos használata a fő cél.

Az önkormányzat továbbra is keresi a lehetőségeket a fejlődésre, hogy segítse előremozdítani a település élhetőségét, a helyi közösség életminőségét. A Magyar Falu Program és Tolna Vármegye Önkormányzatának jövőbeni pályázatai révén további fejlesztések várhatók Szakadáton. Mindezek érdekében fontos lehet számukra a kormánypárti országgyűlési képviselő támogatása is.