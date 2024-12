A Paksi Életfa Idősek Otthonának egyik lakóját, Tar Károly Gyulánét, született Nagy Annát kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötték nemrégiben. Az önkormányzat nevében Nagy Balázs alpolgármester és Mezősi Árpád képviselő keresték fel.

Tar Károly Gyuláné, Anna néni kilencvenéves lett

Fotó: Molnár Gyula

Anna néni Csongrád-Csanád vármegyében töltötte a gyerekkorát

Anna néni 1934. november 30-án született a Csongrád-Csanád vármegyei Kisteleken. Gyermekkorát ott töltötte, később a család a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sajószentpéterre költözött. Anna néni volt kőműves tanuló, férjét is a kőműves brigádban ismerte meg. Tar Károly Gyulával 1951-ben kötött házasságot. Később a pék szakmát is kitanulta, és a pékségben is a férjével együtt dolgozott.

Sajószentpéteren építkeztek, három gyermekük született, egy lány és két fiú. Károly bácsi korán, 60 évesen hunyt el, és miután Anna néni egyedül maradt Sajószentpéteren, úgy döntött, hogy eljön a lánya után Paksra, aki 1981-ben költözött a városba, miután a férje az atomerőműben kapott munkát. A családban mostanra tizenkét unoka és négy dédunoka van.

Anna néni néhány éve lett a Paksi Életfa Idősek Otthonának lakója, könnyen beilleszkedett, szeret rajzolni, tornázni és egyéb közösségi programokon is részt vesz.