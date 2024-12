Itthon évente 1,8 - 2 millió fenyő talál gazdára a karácsony előtti időszakban, ennek mintegy nyolcvan százaléka nordmann fenyőfaj. Bár korábban jellemzően importból származott a nordmann fenyők többsége, ma már a hazai termesztésű fák uralják a piacot, ismertette sajtóközleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. A vásárlók tehát manapság inkább a nordmann fenyőfát kedvelik, a lucfenyő néhány évtizede volt a legnépszerűbb fenyőfajta.

2024. november 26: felállították Szekszárd karácsonyfáját, a 10 méter magas nordmannt, a fajta a fenyőfavásárlók kedvence. A szakemberek a l ucfenyő és coloradói fenyő fajtákat is ajánlják

Fotó: Makovics Kornél

Lucfenyő és coloradói fenyő karácsonyra

A közleményben szerepel, hogy a hazai termesztésű fák minősége közelíti a külföldi fenyőkét, köszönhetően az egységes és jó minőségű szaporítóanyag és termesztéstechnológia használatának. Azon vásárlók, aki szeretnék, hogy otthonukat jellegzetes fenyőillat töltse be az ünnepi időszakban, nyugodtan válasszák a lucfenyőt. Hűvösebb szobában, a kályhától vagy a radiátortól távol ez a fajta is kibírja az ünnep végéig, vagy keressék a tartósabb és még intenzívebb fenyőillatú coloradói fenyőt. A fenyőfa választékban továbbra is megtalálható a nordmann mellett még a hosszútűs feketefenyő és az ezüstfenyő. Bármely fajtára essen is a választásunk, a legfontosabb, hogy megbízható helyről, lehetőség szerint termelőtől vásároljuk meg a karácsonyi ünnep ékének számító fenyőfát. A termelők minden évben, szinte az ország összes településén megjelennek kínálatukkal. A fenyővásárok jellemzően december elején kezdődnek és egészen Szentestéig tartanak.

Földlabdás fenyők: tanácsok

A vásárlást azonban nem érdemes halogatni, december első napjaiban még biztosan széles kínálat közül választhatjuk ki a megfelelő fenyőt. A vásárlást követően érdemes hűvös helyen – teraszon, erkélyen, garázsban esetleg pincében – tartani a fát, vízbe tenni azonban nem szükséges, hiszen a kivágott fa már nem vesz fel ilyenkor vizet. Egyes árusító helyeken még ma is találkozhatunk földlabdás fenyőkkel, a kereslet azonban az elmúlt években látványosan csökkent ebben a szegmensben. Korábban sokan azért választották ezt a típust, hogy karácsony után a kertjükben tudjanak gyönyörködni a fenyőben, a kiültetést követően azonban csalódniuk kellett. Ennek oka, hogy a fenyőket a karácsonyfa ültetvényeken nem „iskolázzák” és nem ültetik át megfelelő időközönként, így a földlabdában nem tud kialakulni elegendő jó gyökérzet. Emiatt ültetése rendkívül kockázatos, többnyire sikertelen. A szakemberek ezért azt tanácsolják, hogy karácsonyfának válasszunk vágott fenyőt, a kertünket pedig tavasszal kiültetett, faiskolában vásárolt, iskolázott földlabdás fenyővel díszítsük.