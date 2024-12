Vecsei H. Miklós emlékezetes módon jelentkezett a színművészeti egyetemre. A felvételi vizsgán tizenöt verset kellett betéve tudnia, ám csak tizenegy verssel a tarsolyában érkezett a felvételire. A segítőkész titkárnő biztatására felírt gyorsan még három általánosan ismert művet – Bóbita, Himnusz, Miatyánk – a jelentkezési ívre. Negyedikként, jobb híján, egy Illés Béla nevű labdarúgó légből kapott, Koszorú című versét, abban a hiszemben, hogy ezt úgysem kéri a mintegy negyven Kossuth-díjasból álló bíráló bizottság. Marton László rendező – későbbi atyamestere – betekintett a papírba, felnézett és azt mondta a szépreményű fiatalnak: Illés Béla, Koszorú.

Balla Gergely, Vecsei H. Miklós és dr. Tóth Csaba Attila a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében. Fotó: Mártonfai Dénes

Vecsei H. Miklós és Balla Gergely, egymást erősítve

Ezt a történetet is közre adta a Léleképítő legutóbbi állomásán Vecsei H. Miklós Junior Prima-díjas magyar színész, a tavaly bemutatott, Semmelweis című játékfilm főszereplője. Másodmagával érkezett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával zajló, értékrend erősítő rendezvény helyszínére, azaz a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermébe. Elkísérte őt barátja, a rendezvényen közreműködő Balla Gergely, a Platon Karataev együttes énekese, gitárosa, zene- és szövegírója. Dr. Tóth Csaba Attila házigazda bejelentette, hogy a duó a tervek szerint a jövő év április 13-án együtt lép fel Szekszárdon, betekintést engedve József Attila költészetébe. Vecsei H. Miklós szuggesztív, székhez szögező előadásmódja és Balla Gergely gondolatgazdag szerzeményei hallatán az már most megjósolható, hogy a közönség különleges élményben részesül. Pontosan így történt ez a Léleképítőn is.

Kegyes csalás, ami meglepő sikert hozott

De miként is folytatódott az egykori felvételi eljárás? Vecsei H. Miklós a kért vers gyanánt egy akkori kedvenc zenekarának egyik dalszövegét kezdte el szavalni, időnként egy-egy sorban elhelyezve a koszorú szót. Meggyőző lehetett, hiszen felvételt nyert a színművészeti egyetemre.

– Az első félévben voltak sikerélményeim, de utána négy évig egyáltalán nem – érzékeltette az intézményben uralkodó légkört, a pedagógiai gyakorlat eredményét. – Azt nem is nagyon vették emberszámba, aki nem volt a tehetség furcsa állapotában.