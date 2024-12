A pécsi Zöld-Híd Alapítvány által szervezett program célja az volt, hogy a résztvevők még hatékonyabban építhessék be a környezeti nevelést óvodáik mindennapi életébe. A képzés különlegessége abban rejlik, hogy a résztvevők nem csupán a Zöld Óvoda cím kritériumrendszerét ismerhették meg, hanem annak helyzetelemzésében is gyakorlati segítséget kaptak. Az óvodán kívüli együttműködési lehetőségek, például új kirándulási célpontok felkutatása és partnerek bevonása is nagy hangsúlyt kapott. A környezetvédelmi akciók szervezésétől kezdve a korszerű nevelési gyakorlatokig minden területen gazdag ötlettárral térhettek haza a résztvevők.

Tizenhét óvodapedagógus vett részt Szekszárdon a Zöld Óvoda képzésen

Zöld Óvoda

A november 27. és 29. között tartott továbbképzés helyszíne Szekszárd volt, ahol a Fejér, Csongrád-Csanád és Tolna vármegyéből érkező pedagógusok napi tíz órában merültek el a „Zöld Óvodák – zöld otthonok” témáiban. A programot az Energiaügyi Minisztérium támogatta, amely lehetővé tette, hogy a tanfolyam ingyenesen elérhető legyen a résztvevők számára.

– Célunk az volt, hogy korszerű ismereteket és módszertani anyagokat osszunk meg az óvodapedagógusokkal, amelyekkel az óvodás gyermekek számára élményszerűen közvetíthető a környezettudatosság üzenete – mondta el Borsós Zsófia, a Zöld-Híd Alapítvány szakmai vezetője.

A Zöld-Híd Alapítvány (Öko-Kuckó Oktatóterem) elmúlt közel egy évtizedben 12 alkalommal rendezett hasonló képzéseket, összesen közel 200 pedagógust elérve. Ez idő alatt a szervezet a gyermekközpontú, innovatív megközelítésével kiérdemelte a szakma elismerését, és több generációnyi kisgyermek környezettudatos nevelésében játszott fontos szerepet.