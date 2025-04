A teveli óvoda fejlesztése példaértékű

Tevel község óvodájának konyhája jelentős fejlesztésen esett át, miután korszerűsítették annak melegvíz-ellátását. A beruházás a Tolna Vármegyei Önkormányzat által még 2024-ben biztosított egyedi támogatásból valósult meg – írja Vizin Balázs, Tolna Vármegye Közgyűlésének alelnöke.

A teveli óvodai konyha működését teszi hatékonyabbá az új beruházás

Fotó: Ruip Gergő

A fejlesztés elkészültét Fazekas Attila, Tevel polgármestere mutatta be, és a község további, jelenlegi és jövőbeni fejlesztési terveiről is szó esett. A település vezetése aktívan dolgozik a helyi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésén, és az alelnök kiemelte: a jövőben is számíthat a vármegyei önkormányzat támogatására.

A beruházás hozzájárul a helyi intézmények modernizálásához, amely nemcsak az óvodai konyha működését teszi hatékonyabbá, hanem a település lakóinak mindennapjait is megkönnyíti. Tolna vármegye célja, hogy minden településen elősegítse a hasonló fejlesztéseket, így biztosítva a helyi közösségek folyamatos fejlődését és komfortját.