Mára luxus lett az alkalmi munkás, mert megfizethetetlen, Faddon megszűnik a szamócás

– A kiadásaink folyamatosan emelkednek, a bevételeink meg több éve mozdulatlanok – mondta egy általunk megkérdezett szekszárdi borász. Egyre többen foglalkoztatnak bejelentés nélkül embereket, már ha találnak egyáltalán olyat, aki hajlandó dolgozni, tette hozzá.

A gyümölcstermelők is nehéz helyzetbe kerültek

Bakó Zsóka családjával együtt Györe határában közel húsz hektár gyümölcsösben gazdálkodik, ebből 13 hektár barackos.

– Sok embert alkalmazunk főleg májusban, júniusban, júliusban, és így a személyenkénti 900 forintos emelés jelentős kiadást jelent. Nálunk könyvelő végzi a bejelentéseket, ami azt jelenti, hogy a személyenkénti 2200 forint a könyvelés után már fejenként 4000 forintos kiadást jelent. Átgondoljuk, hogy hogyan tovább, arra is gondoltunk, egyszerűbb lesz egész évre bejelenteni 4-5 embert, akinek folyamatosan tudunk munkát adni, mint alkalmi munkásokat fizetni. Mi őstermelők vagyunk, sokat pályázunk, melyekből tudjuk fejleszteni a gazdaságunkat, így nem kockáztathatjuk azt, hogy bejelentés nélkül alkalmazunk bárkit is, hiszen nem csak a pályázati pénzt, de a támogatási összegeket is elbuknánk – nyilatkozta lapunknak korábban.

Faddon nem lesz többet szamócás, sokba kerül a munkás

Az eddig legnagyobb szabadföldi szamócás ültetvény a vármegyében Fadd környékén volt, egy termelői szövetkezet tagjainak birtokában. Bényi András, a szövetkezet egyik tagja elmondta, idén már nem foglalkoznak szamócával, ennek több oka van, az egyik, hogy nagyon sokba kerülne az idei évtől az idénymunkások alkalmazása. Az eper szedését munkások nélkül nem lehet megoldani, viszont így már nem lenne kifizetődő a termelés.