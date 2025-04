Nézd meg, mit hoztak ki egy régi állattartó telepből – szívvel és kitartással mentenek életeket

A Tamási Állatvédők története egy családi tragédiával kezdődött. Az első mentett kutya, aki ma már 12 éves, azóta is a szervezet szimbóluma, mert minden élet számít. Az alapítvány 2021 óta hivatalosan is működik. Az állatmentés célja a tamási és kistérségi kóbor kutyák helyzetének javítása, a felesleges szaporulat csökkentése és a lakosság felelős állattartásra nevelése. A telephelyük egy korábbi állattartó telep, melynek felújítása hatalmas erőfeszítéseket igényelt a szervezet részéről.

A Tamási Állatvédők csapata szívvel-lélekkel dolgozik az állatmentés érdekében

Fotó: beküldött

Állatmentés Tamásiban, svájci segítséggel

A Tamási Állatvédő Egyesület első mentett kutyája már a 12. életévében van. – Egy családi tragédia után került az életembe és alapjaiban változtatta meg azt – meséli Kovács Anett, a szervezet elnöke. Azt mondja, az állatmentés nemcsak segítés, hanem belső harc is, hisz ha egyszer elkezded, nehéz megállni. 2021 fontos év volt az állatvédők számára, abban az évben kapták meg Tamási Város Önkormányzatától azt a telephelyet, ahol most is működnek. Továbbá ez az év hozta meg a bővülés lehetőségét, amikor a Hundehilfe Svájc belépett az életükbe, akik Magyarországon már több szervezetet is támogatnak. – A telephely régen állattartó telepként üzemelt, így a felújítást illetően hatalmas fába vágtuk a fejszénket. Nem voltak anyagi forrásaink, így minden munkát, amit a két kezünkkel meg tudtunk csinálni, mi végeztünk. Rengeteg támogatást kaptunk lakossági felajánlásokból és számos vállalkozó is segítette a telep kiépítését – meséli Anett. A svájci kapcsolat pedig igyekezett mind anyagilag, mind adományok terén támogatni a Tamásiakat.

Nehéz feladat a kutyák elhelyezése

– Nagyon jó lenne, ha a mentett kutyák családcentrikus környezetben nevelkedhetnének, de sajnos mindannyian tudjuk, hogy a helyzet egyre elkeserítőbb és egyre kilátástalanabb. Folyamatosan a túlélésre játszunk, egyre kevesebb az örökbeadás és az anyagi támogatás. A kutyák száma pedig folyamatosan csak növekszik – mondja az elnök.

A svájci Hundhilfe anyagi támogatást, míg az önkéntesek segítő kezet nyújtanak

Fotó: Beküldött

A kapcsolatnak köszönhetően több kutyát tudnak gazdásítani Svájcba, illetve az ő anyagi támogatásuknak köszönhetően lakossági ingyenes ivartalanítási programokat szerveznek. Rajtuk keresztül sikerült kiépíteni egy osztrák kapcsolatot, és folyamatban van egy német együttműködés is. A svájciak három havonta érkeznek Tamásiba, ilyenkor megrakodva sok eledellel, játékkal, fekhelyekkel. Ittlétük alatt komoly munka folyik, akik aktív résztvevők a kutyamentésben, hisz a külföldi oldalra folyamatosan kerülnek fel a védencek, akikről ilyenkor készül részletes leírás és számos fotó is. Mi egy kis szervezet vagyunk, hatalmas szívvel – mondja Kovács Anett. Nem látunk el gyepmesteri tevékenységet, és nem állunk szerződésben egyik önkormányzattal sem. A telephely befogadóképessége véges és folyamatos teltházzal működünk – teszi hozzá Kovács Anett. Az önkéntesek munkája, a külföldi kapcsolatok bővítése és az önkéntesek áldozatos munkája azonban mindig új lendületet ad az újabb kihívásokhoz.