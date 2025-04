Sanyarú sorsú állatokon segítenek, megnyílt az ebrendészeti telepen a karitatív rendelő

Április elsejétől megkezdte működését a Paksi Ebrendészeti Telep Állatorvosi Rendelő. Barnabás István alpolgármester a nyitás kapcsán tartott sajtóeseményen kiemelte, hogy ez nem a menhely. A gyepmesteri telepre került kutyák gazdáját két hétig keresik, majd örökbe fogadhatókká válnak, rosszabb esetben altathatóak. Az alpolgármester kiemelte, hogy a menhely létesítésére is rendelkezésre áll a pénz, kenneleket fognak építeni és egy kutyafuttatót is. A Dunakom napokon belül kezdi a munkát.

Dr. Ulbertné dr. Merész Laura az új állatorvosi rendelőt mutatja

Fotó: Molnár Gyula

Karitatív célt is szolgál az állatorvosi rendelő

Az ebrendészeti telepen a Paksi Angyalok az Állatokért Alapítvány jóvoltából karitatív állatorvosi rendelő is nyílt. Ennek működéséről dr. Ulbertné dr. Merész Laura állatorvos, a szervezet elnöke számolt be. Elmondta, hogy a bevételből származó nyereséget forgatják vissza az állatvédelembe. Így azok a gazdik, akik ezt a rendelőt választják kedvencük ellátásához, kezeléséhez, ahhoz is hozzájárulnak, hogy más, sanyarúbb sorsú állatokon segíteni tudjanak. A Paksról és környékéről mentett, kóbor állatok ellátása, ivartalanítása valósulhat meg, illetve rászoruló embereknek is szeretnének segítséget nyújtani kutyájuk chipeltetésében, ivartalanításában. Ezáltal a felelős állattartás fontosságára is szeretnék felhívni a figyelmet.