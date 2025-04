Te sem tudsz aludni? Az baj, mert megbetegíthet

– Miért alakult ki az emberek jelentős részénél az alvásprobléma, alváshiány?

Az alváshiány egyike oka a rossz szokásokban, a túl sok képernyőidőben keresendő

– Ha meg akarjuk érteni a folyamatokat, onnan kell elindulunk – mondja Kertész doktornő – hogy közel 700 ezer évvel ezelőtt alakult ki az a ritmus, amely szerint az emberiség éli a mindennapjait. Nyilván azóta majd minden megváltozott az életünkben, igy az a ritmus is, ami szerint létezünk. Felgyorsult a világ, megjelentek olyan hatások, amelyek az utolsó – mondjuk – 100 év vívmányai, és amelyek gyökeresen átalakították a mindennapjainkat. Tökéletesen visszaélünk azzal a ritmussal, ami évezredekkel ezelőtt kialakult, és ez magával hozza azt, hogy gondjaink vannak az alvással is.

– Mi határozza meg a jó alvás minőségét?

– Nagyon sok minden. Majd egy harmadát az életünknek átalusszuk, de ez függ a korunktól, a pillanatnyi egészségi állapotunktól vagy éppen a temperamentumunktól. Ahogy haladunk az életünkben előre, úgy csökken az alvásigényünk. Tévhit azt gondolni, hogy az alvás egy passzív folyamat, nagyon is aktívak vagyunk ebben az időben is. Amíg alszunk, rengeteg élettani folyamat zajlik bennünk. A sejtjeink regenerációja ilyenkor megy végbe, ilyenkor történnek azok a hormonális folyamatok, melyek a cukorbeépítést, a fehérje beépülését segítik, és ebben az időben regenerálódik az agyunk is.

Tévhit, hogy az alvás elvesztegetett idő

– Mi történik az agyunkban az alvás során?

– Rengeteg inger éri az embert a nap folyamán, amit muszáj nyugalmi állapotban feldolgozni. Az alvás különböző szakaszaiban számos folyamat zajlik. A közepesen mély alvás és mély alvás fázisában sejt szinten történik energiatermelés, az immunfolyamatok szabályozása. Álom fázisban az érzelmi tanulás memória konszolidáció, a motiváció kialakulása és az emlékeink rögzítése történik.

– Sokan állítják, hogy az alvás elvesztegetett idő, ezek alapján ez egy tévhit.

– Nem véletlenül céloztam arra, hogy 700 ezer éve alakult ki a napi 24 órás ritmusunk, az úgynevezett cirkadián ritmus. Ezt néhány tíz vagy száz év nem fogja átalakítani. Ha a biológiai, fizikai és társadalmi időnk egyensúlyban van, akkor jól fogunk aludni, ha bármelyikben változás áll be, megbillen az egyensúly, és alvás problémánk keletkezik.