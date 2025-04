Ha ebbe a házba betegen bemegy, tuti, hogy gyógyultan fog kijönni!

Antal István egyébként hivatásos vadász, de évtizedek óta méhészkedik is, és bő tíz évvel ezelőtt Németországban látta meg a kaptárlevegős gyógyítást. Megtetszett neki az apiterápia, s ő is belevágott. Székesfehérvár határában felépített egy faházat, ahol a szoba egyik falában van tizenkét méhkaptár. Persze úgy, hogy a szorgos rovarok ne a szobán át röpködjenek ki és be, nekik a falon kívül van a kijárat.

Az apiterápia jótékony hatásairól Antal István beszélt

Forrás: A szerző fotója

Apiterápia: a szoba megtelik a kaptár levegőjével

A méhek úgy segítik a gyógyulást, hogy tőlük a szoba megtelik a kaptár levegőjével, egy édes fűszeres illattal, amely mikroszkopikus méretben tartalmaz mézet, propoliszt, virágport, méhpempőt, méhmérget, amelyek belélegezve fejtik ki jótékony hatásukat. De ennél még lényegesebb, mondta Antal István, a méhek biorezonanciája. Ezt már az orvostudomány is elismeri, és egyre gyakrabban használják. Ugyanis a méhek által keltett biorezonancia teljes mértékig átjárja az emberi testet, a kaptárlevegős gyógyítás így enyhíti az idegrendszeri, az ízületi problémákat, hat az immunrendszerre, stresszre, míg a kaptárlevegő pedig a légzőszervi gondokkal küzdőkön segít. Beszélt arról, hogy a migrénes fejfájósok egy óra után már érzik, hogy jobb a közérzetük.

Előadásában a méhészmester képeket vetítve mutatta, hogy épült az apiterápiás háza, egy bajai mester remek munkája. Akit dicsért azért is, mert ő javasolta, hogy szigeteljék a falakat, s beszélt arról is, hogy a kezdet óta eltelt majd egy évtized során mennyi ötletet megvalósítva tették még jobbá. Az országban övé a legnagyobb ilyen ház, hasonló már húsz van, azok közül tízet ő segített megépíteni, de, folytatta, legalább ötvenre lenne szükség. Mert vétek kihasználatlanul hagyni ezt a nagyszerű egészségjavító módot.

Súlyos betegeknek is tudott segíteni

Az régóta köztudott, hogy a méhkaptárakban nagyszerű gyógyszerek vannak. A torokfájásra mézet adnak, a méhcsípés a reumát gyógyítja, így a méhek és a méz, az igazi méz, a virágpor, a propolisz, a méhpempő, a viasz és a kaptár levegője is gyógyító hatású. Antal István apiterápiás házában nyolc év alatt sokszázan megfordultak. Tudott súlyosan beteg embereknek is segíteni. Azt azonban hangsúlyozta, ő nem csodadoktor, a betegeknek orvoshoz is el kell menniük.