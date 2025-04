Az autizmus nem feltétlen akadály, hanem sajátos létforma

Dr. Madarassy-Szücs Annával készítettem nem is olyan rég egy interjút, ami igencsak elgondolkodtató volt. A pszichiáter szerint az autizmus nem feltétlenül akadály, csupán egy sajátos létforma. Egy másféle ritmus, egy eltérő logika, egy különleges érzékelés. Nem hiba a rendszerben, hanem maga a rendszer – csak más szabályok szerint működik.

Kék lufikkal az elfogadás jegyében, az autizmus világnapján

Fotó: Bencsik Adam

Sokan úgy gondolják, hogy az autizmussal élők bezárkóznak, pedig valójában egy másfajta kommunikációs térben léteznek. Ahogy a pszichiáter is hangsúlyozza, a megértés nem azt jelenti, hogy mindenáron a saját normáinkhoz akarunk idomítani valakit. A megértés azt jelenti, hogy elfogadjuk: lehet másképp is érezni, gondolkodni, létezni.

Az autizmus is egy rendszer

Nemcsak az autizmus spektrumán élőknek van szükségük a társadalom támogatására, hanem a társadalomnak is szüksége van arra a különleges látásmódra, amelyet ők hoznak magukkal. Egy olyan világban, ahol az elvárás az, hogy egyformák legyünk, ők a sokszínűséget képviselik, és emlékeztetnek minket arra, hogy a valódi megértés nem a felszínen kezdődik.

Április 2-a nemcsak egy nap a sok közül, hiszen a reflektorfény talán egy pillanatra valódi megértést hoz. Nemcsak nekik, hanem nekünk is. Ha ezt a felismerést tovább visszük magunkkal a holnapokba is, akkor az autizmus világnapja nemcsak egy dátum marad, hanem egy szemléletváltás kezdete, amire több szempontból is nagy szüksége lenne manapság a világnak.