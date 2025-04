Az elhurcoltak emléke előtt tisztelegnek

Emlékművet állítottak Németkéren a falu malenkij robotra elhurcolt áldozatainak tiszteletére. Horváthné Gál Erika polgármester kiemelte, hogy a Rauthné Baumann Orsolya által vezetett Németkéri Német Nemzetiségi Önkormányzat szívügye volt az emlékműállítás, és annak megvalósítása is az ő érdemük.

A Németkérről malenkij robotra elhurcolt svábok nevét őrzi az emlékmű

Forrás: Facebook

Nyolcvan évvel ezelőtt harminchat németkéri lakost hurcoltak el, az ő nevüket őrzi az emlékmű. A malenkij robot, vagyis „kis munka” valójában évekig tartó kényszermunka volt a Szovjetunióban. A településvezető emlékeztetett rá, hogy a faluban még élnek olyanok, akik szüleik, nagyszüleik révén érintettek ebben a tragédiában. Egyikük sokat emlegetett mondatát is felidézte a polgármester: „Nekünk csak egy bűnünk volt, hogy svábok voltunk”. Azt is hozzátette, hogy a falu központjában felállított emlékmű figyelmeztetés is a jövőnek, hogy többé ilyen ne fordulhasson elő.

A vasárnapi avató ünnepségen Süli János országgyűlési képviselő és Orbán Attila, a vármegyei közgyűlés elnöke is részt vett.