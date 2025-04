Belterületté nyilvánítanak településrészeket, kiépül a szennyvízhálózat is

Jelentős értéknövekedés áll majd be azoknál az ingatlanoknál, melyek eddig a város külterületeihez tartoztak, azzal, hogy a jövőben ezek is belterületté válnak. A jelenlegi nehézkes szennyvízkezelés gondja is megoldódik, ha befejeződik a ma már több területen is zajló szennyvízberuházás. A projekttel érintett településrészek Fornád-puszta, Rácvölgy egy része és Kishenye. A település egyes belterületi utcáiban is megkezdődik a munka, így a Várhegy utca egy részén, a Rákóczi-, a Szabadság-, a Csortos utcában is lesz szennyvízvezeték.

Nemcsak a belterületté nyilvánítás, de a szennyvízhálózat kiépítése sem terheli majd anyagilag a lakókat

Belterületté válás: anyagi terhet nem ró a lakókra

Sem a belterületbe csatolás, sem az kiépítés nem terheli anyagiakban a lakókat. Ennek költségét részben a beruházást finanszírozó pályázat, részben Tamási város önkormányzata állja. Az a cél, hogy a Tamási központú szennyvízelvezetési agglomeráció, valamint a hozzácsatlakozó Nagykónyi és Pári települések szennyvízelvezetése és -kezelése korszerű, környezetbarát módon történjen a jövőben, a lehető legkisebb környezeti terhelés mellett. – Sokéves várakozás után megvalósítjuk egy régi szándékunkat – mondta Porga Ferenc polgármester. – Megkezdődtek a fejlesztési munkálatok, amelyek az itt élők komfortérzetének jelentős javulását eredményezik majd, megszüntetik a talajvíz-szennyezést, a sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetését, biztosítva a vízminőség védelmét is. A program 6,902 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el, és a tervek szerint 2026 végén fejeződik be.