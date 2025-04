Vitray Tamás is meghatódott a Bölcső Alapítvány ünnepén

Harminc éve segíti a várandósokat és a krízisterheseket a Bölcső Alapítvány. Célja az, hogy minél több gyermek szerető családban nőjön fel. A szerveződés a jubileum alkalmából nemrég a fővárosban, a Pest Vármegyei Közgyűlés dísztermében tartotta ünnepségét és konferenciáját.

A Bölcső Alapítvány rendezvényén Budavári Zita illusztris és kedves vendéget köszönthetett Vitray Tamás személyében

Nagy megtiszteltetést jelentett, hogy díszvendégként Vitray Tamás is a résztvevőkkel együtt ünnepelt. A legendás tévés személyiség, a Kossuth-díjas riporter és újságíró az 1990-es években a Töltsön velem egy órát! című műsorában mutatta be és tette így ismertté az egész országban a Bölcső Alapítványt.

A rendezvényen több előadó is megosztotta gondolatait a közönséggel. Nagy taps köszöntötte Budavári Zita elnök asszonyt, aki három évtizede fáradhatatlanul dolgozik, bölcsőt nyújtva a nem várt gyermekeknek. Mert jelmondata szerint nemcsak hiszi, hanem vallja is, hogy „Egy se vesszen el a kicsinyek közül!”

Budavári Zita vármegyénkhez is kötődik, hiszen az alapítvány 1995-ös bejegyzésekor – és még utána is hosszú ideig – Szekszárdon lakott. Vármegyénk székhelyén kereste fel őt 1996-ban Vitray Tamás, aki akkor többek között azt nyilatkozta lapunknak, hogy főleg a dolog személyes vonatkozásai ragadtak meg. – Az foglalkoztatott a legjobban, hogy Budavári Zita miért is hozta létre ezt az alapítványt? – tette hozzá.

Két évvel később lapunkban arról jelent meg hír, hogy „Budavári Zita, a Bölcső Alapítvány létrehozója hétfőn este Budapesten, a Nemzeti Galériában vette át a Pannon Példakép-díjat.” Két évre rá ugyancsak a Tolnai Népújság közölte, hogy „Az alapítványnak Szekszárdon és Budapesten is működik anyaotthona, ahol a krízisben lévő várandósok a terhesség utolsó heteiben, hónapjaiban biztonságban érezhetik magukat, ha el akarnak rejtőzni. Idén áprilisig hatszázan szültek a Bölcső Alapítvány segítségével. Húsz százalékuk hazavitte kisbabáját, nyolcvan százalékuk az örökbeadás mellett döntött, így lemondtak gyermekükről, akik az újszülött osztályról közvetlenül örökbefogadó családba kerültek.”