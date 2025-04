A szekszárdi borvidék ősi szőlőfajtájából készült bor Bozsik Péter kedvence

Bozsik Péter nemcsak a magyar labdarúgásban alkotott maradandót, hanem a borok világában is egyre otthonosabban mozog – még ha ezt szerényen mondja is. A volt szövetségi kapitány nem taktikát, hanem egy szekszárdi ősi szőlőfajta borát, kadarkát vitt magával a Szőnyi Nemzetközi Borversenyre, és mesélt arról, mit jelent számára a kulturált borozás.

Bozsik Péter elárulta Szőnyben, hogy nem borszakértő, hanem borkedvelő

(Fotó: Kovács László/24 Óra)

Sokakat meglepett, amikor Bozsik József fia, a korábbi szövetségi kapitány kedvenc borfajtájáról, a kadarkáról beszélt örömmel. – Borkedvelő vagyok, nem szakértő – fogalmazott, hozzátéve, hogy számára a borozásnak van egyfajta rituáléja és mélysége. – Elgondolkodtat, lelassít, megfontoltabbá tesz – olvasható a kemma.hu vele készített interjújában. Szerinte a borozáshoz nem is annyira alkalom, inkább hangulat kell, akár egy rossz nap végén, akár egy jó hír megünneplésére.

Bozsik Péter kedvenc fajtája a kadarka

Bozsik József fia a kadarkát különleges fajtának tartja, mivel egyetlen szőlőfajtából öt különböző bortípust is lehet hozni – vöröset, rozét, sillert, fehéret, sőt, még aszút is. Gyerekkorában még tömegborként ismerték, ma viszont komoly minőséget képvisel. A borászkodásról is szó esett az interjúban, amiből kiderült, bár kacérkodott a gondolattal, végül beismerte, hogy a kémia nem az erőssége – így most nem tervezi, hogy saját birtokot indít.

