Ismeretlen a bűnözés ezeken a településeken - egyetlen esetet sem regisztráltak tavaly

A falu életét nyugodt hétköznapok jellemzik, ahol a kocsmából is inkább nevetés szűrődik ki, mint hangos szóváltás.

– Mi nem félelemből vagyunk bűnmentesek, hanem mert békésen élünk, figyelünk egymásra, és büszkék vagyunk erre az életformára – fogalmazott a polgármester.

A rendőrség továbbra is azon dolgozik, hogy rend legyen a településeken

A Rendészeti Államtitkárság által kiadott térkép kapcsán megkerestük a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Ők azt közölték, örülnek annak, hogy több olyan település is található az országnak ezen a részén, ahol tavaly nem történt bűncselekmény. Azért pedig, hogy ez így maradjon és a vármegyében élők biztonságban érezhessék magukat, a hatóság munkatársai a jövőben is elkövetnek majd mindent.