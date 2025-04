Akik még a húsvéti nyuszit is utolérnék, ha akarnák! Nem verseny, mégis mindenki győzött a Bunny Bike-on!

A Szekszárdi Sportközpont sokadik alkalommal rendezi meg a Bunny Bike rendezvényt, ezt a hagyományos húsvéti, két keréken megtett kirándulást, melynek célja többek közt, hogy megismerjék a gyerekek a szekszárdi kerékpár hálózatot.

A Bunny Bike hagyományos húsvéti kerékpáros kirándulás Fotó: Kiss Albert

Játszva tanít a Bunny Bike

A rövidebb, úgynevezett csibefutam résztvevői elmentek a Béri Balogh Ádám utcai járdán felfestett kerékpárúton a Találka térig, onnan tovább a Hunyadi utcán a vasútig. Ott volt az első állomás, aztán déli irányban a csatári körforgalomnál a második megálló, ahol szintén pecsétet kaptak a magukkal vitt térképre, s onnan hajtottak tovább a Béri Balogh-on lévő kerékpárúton a Május 1. utca végétől alig száz méterre lévő célig. A hosszabbat, a nagyjából tíz kilométeres Nyuszi futamot választók Csatártól továbbmentek Mohács irányában a szőlőhegyi körforgalomig, s onnan jöttek vissza a célig.

A gyerekek kis biciklivel, a felnőttek hagyományossal mentek, de akadt néhány villanybringa is. Mondták, pótülésben a gyerekkel, felfelé a dombon bizony jól jön, ha villanymotor segíti a láberőt. Egyébként előírás volt, hogy a gyerekek – voltak jópáran óvodások – csak felnőttel indulhatnak a túrán, s számukra kötelező volt a bukósisak viselése is. Hisz a szervezők szándékai közt szerepelt a biztonságos kerékpározás ösztönzése, a közlekedési szabályok megismerése is.

A célban mindenki győztes volt, de most érem helyett ajándékokat kaptak. Csokinyuszit, csokitojást, a kerékpárra szelepsapkát, világítást előre, hátra, macskaszemet a küllőkre, kaptak kulacsot, karra csippenthető fényvisszaverő csíkot, és üdítőt. Nem utolsóként pedig az élményt, ami legalább addig bírja, mint egy jó szelepsapka, de a következő Bunny Bike-ig mindenképp.