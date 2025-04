Német diákokat fogadott a városházán a polgármester (videóval)

A cserediákokkal folytatott találkozón Berlinger Attila rövid köszöntőt mondott a vendégeknek, amelyben kiemelte, hogy Bietigheim-Bissingen városával több mint 35 éve tart fenn Szekszárd aktív testvérvárosi kapcsolatot. A most induló együttműködés a Dienes Valéria Általános Iskola és a Waldschule között újabb fontos mérföldkő ebben a partneri viszonyban, hiszen a Garay János Gimnázium és az ottani Ellental Gymnasium között már 25 éve működő gimnáziumi kapcsolat után most általános iskolai szinten is elindulhat az érdemi közös munka.

A cserediákok érdeklődve hallgatták a polgármester előadását. Fotó: Mártonfai Dénes

Betekintést nyertek Szekszárd életébe a cserediákok

A polgármester a gyerekek számára közérthetően beszélt Szekszárd történelmi múltjáról, a szőlő- és borkultúra szerepéről a város életében, valamint rövid betekintést nyújtott a helyi önkormányzati választási rendszer működésébe. A látogatás végén a városháza dolgozóinak nevében jelképes ajándékcsomaggal lepte meg a diákokat, és a pedagógusokat is külön figyelmességgel köszöntötték. A német vendégek sem érkeztek üres kézzel: ők is hoztak apró ajándékokat a város képviselőinek. A programot egy kötetlen beszélgetéssel egybekötött vendéglátás zárta.

A találkozót követően a Dienes Valéria Általános Iskola igazgatója, Prischetzkyné Márkus Emőke hangsúlyozta: „Régi álmunk volt, hogy újra legyen német partneriskolánk. A mostani kapcsolat felélesztése két év előkészület eredménye. Nagy öröm számunkra, hogy végre testközelből tapasztalhatják meg diákjaink a német nyelv és kultúra élményét.”

A Dunát tanulmányozzák

A közös projekt témája – a Duna, mint összekötő kapocs – több szempontból is szimbolikus: a gyerekek nemcsak a folyó természeti és történelmi szerepét vizsgálják, hanem azt is, hogyan köti össze a két nemzetet. A hét során budapesti és bajai kirándulás, projektmunka, természetismereti túra és kulturális programok is szerepelnek az ütemtervben.

Markus Nutz, a Waldschule igazgatója pedig úgy fogalmazott: „Ez az első alkalom, hogy Szekszárdon járunk, de biztos vagyok benne, hogy nem az utolsó. A gyerekek már a látogatás előtt kapcsolatba léptek egymással online, most pedig személyesen is elmélyíthetik a barátságokat. Ezek a tapasztalatok meghatározó élménnyé válhatnak életükben.”