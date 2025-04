Íme a legjobb cukrászdák a vármegyében – Édes örömök minden szegletben

Szekszárd neve mára szinte egybeforrt a Zsitvai cukrászdával. Ha valaki édességre vágyik a városban, szinte biztosan megfordul itt – nem véletlenül. K. Julianna szavaival élve: – Generációk nőttek fel a cukrászda ízein. A hagyományokat tiszteletben tartó, mégis folyamatosan megújuló kínálatuk mára igazi helyi ikonná tette a Zsitvait.

Ön melyik cukrászda finomságaira esküszik? Fotó: Török János

A másik nagy kedvenc, a Prím cukrászda szintén nem maradhat említés nélkül. Bár egyelőre korlátozottabb a mentes választékuk, különösen figyelnek az ételérzékenyekre is. B. Péter elmondása szerint ritkaság, hogy mentes sütemények ilyen ízletesek legyenek. Ráadásként a Prím nemcsak Szekszárdon, de már Siófokon is hódít, hasonlóan hangulatos környezetben.

Kakasd büszkesége az Anna cukrászda

Aki a környéken jár, nem hagyhatja ki Kakasd büszkeségét, az Anna cukrászdát sem. F. Sára ajánlásával: itt található a megye legfinomabb mentes fagyija – és akkor a Toffi szeletről még nem is beszéltünk. Karamellrajongóknak egyenesen kötelező megálló!

Dunaföldvár – Az ország tortájának szülőhelye

Dunaföldváron két édes oázis is várja a látogatókat: a Marcipán cukrászda és a Tóth cukrászda. Utóbbi igazi mérföldkövet tett le az asztalra, amikor 2019-ben Tóth Norbert megalkotta a „ földvári Boldogasszony csipkéje” nevű málnás csodát – amely azóta is az ország tortái között emlegetett ízbomba.

Fagylaltkalandok Tolnán és édességek Pakson

Tolna városában a Wittner cukrászda híres fagylaltjai csábítják a hűsölni vágyókat, míg Pakson több helyszínen is kísérthetjük az ízlelőbimbóinkat. A Milánó és a Stella cukrászdák kínálata bőséges, de a Vagamary nevét is érdemes megjegyezni: mentes finomságaik akkora sikert arattak, hogy ma már országos szinten is keresettek.

Tamási kincsei és szekszárdi újdonságok

Ha Tamásiban járunk, K. Gábor szerint vétek lenne kihagyni a Simon cukrászda Tamási szeletét – az egyik legízletesebb süteménykülönlegesség a környéken. És ha még mindig nem csillapodott az édességvágyunk, Szekszárdon a Mézesmadzag kínálatában igazi gluténmentes kincsekre bukkanhatunk.