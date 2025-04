Digitális világ: forradalmi változások közepette élünk

Az akadémiát még a Covid előtt a Honismereti Egyesület kezdeményezte, s a megvalósításában partner lett az egyetem. Az évad hetedik, egyben utolsó előadásán dr. Gesztesi Enikőnek, az egyesület elnökének bevezetőjét követően dr. Szécsi Gábor professzor, az egyetemi kar dékánja arról beszélt, hogy nyelvünket és hagyományainkat miként befolyásolja az élet oly sok területét lassan átalakító digitális világ.

A digitális világ adta a témát. Képünkön dr. Szécsi Gábor és dr. Gesztesi Enikő látható

Digitális világ: új galaxisba kerültünk

A digitalizáció nem csupán tárgyak képében jelenik meg, mondta, mint például a televízió, a mobiltelefon, hanem belülről formálja gondolkodásunkat, nyelvi világunkat, emberi kapcsolatainkat. Az nem csupán egy új technika, technológia, amely abban segít bennünket, hogy gyorsan és hatékonyan cseréljünk adatokat, információkat, hanem egy új gondolkodásmód jelképe. Egy olyan jelkép, amely egyértelműen jelzi, hogy az emberiség átlépett egy másik galaxisba, amelyet meg kell értenünk ahhoz, hogy jól tudjunk erre a világra reagálni, akár pedagógiailag, akár különböző tudományterületek terén, akár a politikában.

Említette, hasonló változást hozott hajdan például az írásbeliség, annak felsőfokaként a könyv megjelenése, s napjainkban, mintegy kiröppenve a Gutenberg-galaxis világából, ezen lépünk túl. Ez megkezdődött már a XX. században az elektronikus média, a rádió, a televízió, majd az internet megjelenésével. Később a nyelv változását tapasztalhattuk az SMS üzenetekben, a fogalmak újszerű tükrözésében, a hangulatjelek, emojik és emotikonok alkalmazásában, a képi gondolkodás terjedésében.

Új generáció értelmezi át a hagyományokat

Változnak a hagyományok, a TikTok, az instagram világában. Az új generáció újraértelmezi a hagyományokat, azokat saját digitális világunkhoz igazítja, így azok elvesztik eredeti formájukat, megjelenésüket. Ugyanakkor változik a tempó is. Ma egy nap alatt annyi adatot fogadunk be, mint 40-50 éve három nap alatt, és ezt a hatalmas mennyiségű adatot nem csak meg kell értenünk, hanem fel kell dolgozni, továbbítani belőle a fontos elemeket. Ezt a gondolkodásbeli változások tették, teszik lehetővé. Nyitottabbak vagyunk az olyan gondolkodási folyamatokra, amelyeknek hátterében nem fogalmak, hanem egységes fogalmi tartományok, képek rejlenek. Ezek segítségével tudunk rövid idő alatt nagy mennyiségű információt befogadni, feldolgozni és hatékonyan továbbadni. A képi vagy a képes gondolkodás tulajdonképpen egyfajta túlélési csomag, lényege, hogy tömöríti a kapott adatokat, jelentéseket, és ennek a jelentéstani tömörítésének a következménye a nyelv változása, amit észlelünk amikor az SMS-eket, emaileket vagy akár az online újságírás termékeit olvassuk. A nyelvi változások arra utalnak, hogy a hátterében nagy fogalmi tartományokra épülő képi mentális folyamat rejlik, ilyen módon is próbáljuk gyorsan és befogadhatóan átadni az ismereteket.