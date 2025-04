Díszcseresznyefák varázsolnak japán hangulatot ezen a településen (képgaléria + videó)

A városban a Kölcsey lakótelep, a régi ÁNTSZ épülete környéke, valamint a Kiskorzó környéke különösen látványos ilyenkor: a díszcseresznyefák olyan egységes pompában virágoznak, hogy az arra sétálókat szinte megállásra kényszerítik. A Kanzan fajta virágzása bőséges és feltűnő, valóban olyan élményt nyújt, mintha a híres japán hanami (cseresznyevirág-néző) ünnepségek egyik helyszínére csöppennénk.

A díszcseresznyefák igazán széppé teszik a város utcáit

Fotó: Denes Martonfai

Gyönyörüvé teszik a város utcáit a díszcseresznyefák

A díszcseresznyefák nemcsak szépségükkel, de szimbolikájukkal is különlegesek. Japánban a cseresznyevirág – a sakura – az élet szépségét és múlandóságát jelképezi. Erről beszélt portálunknak Spanyol Adrienn, az Alisca Terra Nkft. ügyvezetője is:

„A japán díszcseresznye több változatban is ismert: van rózsaszín, szimpla, fehér, csüngő és bordólevelű fajtája is. Ezek közül a Kanzan a legismertebb, hiszen feltűnő, telt virágzata miatt sokan választják. A fa rendkívül jól alkalmazkodik a városi környezethez, szárazságtűrő, napfénykedvelő, de félárnyékban is megél. Az első években rendszeres öntözést igényel, de később gondozása egyszerű. Metszést nem nagyon igényel, legfeljebb virágzás után egy kis alakító vágást.”

Sétálás közben sokan csodálják meg a nem mindennapi látványt Fotó: Denes Martonfai

A díszcseresznyefák különlegessége tehát nem csupán szépségükben rejlik, hanem abban az üzenetben is, amit közvetítenek: éljük meg a jelen szépségeit, mert minden virág egyszer elhull – és épp ettől válik értékessé.

A szekszárdi fasorokban vagy csoportosan ültetett cseresznyefák most rövid időre átváltoztatják a várost – ha csak pár napra is, de egy kis Japánt csempésznek Tolna szívébe. Érdemes sétát tenni közöttük, amíg tart ez a tünékeny, mégis felejthetetlen rózsaszín álom.