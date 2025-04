TikTok-trend a hűtőpultban: megérkezett a Lidl legmenőbb desszertje!

A Lidl ismét nagyot dobott: április 16-tól elérhető a legújabb szenzáció, a dubai csokis túró rudi, amely az utóbbi hónapok egyik legfelkapottabb édességtrendjére épül. A közösségi médiát meghódító dubai csoki ihlette termék most a túró rudi műfaját emeli új szintre.

Most túró rudiba került bele a dubai csoki, de már hamburger adalékként is kísérletezett vele egy balatoni burgeres. Fotó: MW/sonline.hu

Dubai csoki túrórudiba töltve: egy igazi barátság kezdete ez

A különleges rudi vastag, krémes túrótöltelékkel készül, melyet pisztácia és kadayif tészta gazdagít, és lágy étcsokoládébevonat ölel körbe. A csomagolása is figyelemfelkeltő: elegáns, zöld-arany dizájnjával a prémium hatást erősíti.

Az eredeti dubai csoki ötlete Sarah Hamouda nevéhez fűződik, aki 2001-ben alapította édességgyártó cégét Dubajban. A világhírű édesség népszerűségét egy TikTok-videó robbantotta be – most pedig már hazánkban is hódítanak a hasonló jellegű desszertek.

A Lidl ezzel a termékkel az új ízekre, trendekre és különleges gasztroélményekre nyitott vásárlókat célozza meg. A túró rudi 40 grammos kiszerelésben, 219 forintos áron lesz kapható. A mindmegette.hu pedig egy jó kis receptet is ajánl, akár a húsvéti ünnepekre, ha szeretnénk lenyűgözni a családot és a vendégeket.