Persze hiába dúdolgatta a dalt segíteni nem segített. Csak kínossá tette esetleg a családi ebédet, amikor a desszert közben megkérdezte ismeri-e valaki a számot, és vadul próbálta előadni a dallamot: „Na, tudjátok, az a szám, hogy dúdúdúdú-dám!” (Persze senki nem tudta.)

Dúdolni vagy nem dúdolni: ez itt a kérdés. Fotó: Marcelo Chagas

És most? A technológia meghallotta a halk, hamis segítségkiáltásainkat. A Google előállt a dúdolás felismerésével! Igen, jól hallotta! Elég annyi, hogy megáll egy pillanatra, ráereszt egy jóízű, hamis trillát a telefonjára, és hopp, már mondja is a választ. Persze, nem mindig megy simán. Ha az ember úgy énekel, mint egy náthás kecske, akkor a Google néha a Happy Birthday-t ajánlja fel, vagy valami szerb népballadát a hatvanas évekből. De a lényeg: a technika már adott, és mi is lelkesen próbálkozunk!

Dúdolni halkan

Persze felmerül a kérdés: mi lesz azokkal, akiknek a zenei tehetsége körülbelül annyi, mint egy doboz szögnek? Nos, számukra talán a jövő tartogatja az igazi megoldást: egy eszközt, ami nem a hangunkból, hanem a gondolatainkból szedi ki, hogy mi is jár a fejünkben valójában. Addig viszont használja ki az új lehetőséget: csukja be a szemét, és énekeljen bele a telefonjába. Ne törődjön vele, ha a kutyák a környéken vonyítani kezdenek, és bízzon benne, hogy a Google majd felismeri a felismerhetetlent.

És ha mégsem? Hát akkor sincs nagy baj. Az éneklésnek bizonyítottan jó hatása van a mentális egészségre!