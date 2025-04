A testület feloszlatásáról döntöttek a képviselők (galéria+videó)

Együtt érkeztek a dunaszentgyörgyi polgármesteri hivatalba a képviselők a csütörtöki rendkívüli ülésre. Egyetlen napirendi pont megszavazása várt rájuk: a döntés a képviselő-testület feloszlatásáról és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatokról. Több falubeli is kíváncsi volt a nem mindennapi eseményre, egyre érkeztek idősek, fiatalok egyaránt, és töltötték meg a házasságkötő terem széksorait.

A feloszlatásról döntött Dunaszentgyörgy képviselő-testülete

Fotó: Molnár Gyula

Dunaszentgyörgy képviselő-testülete egyhangúlag döntött

A teremben nagy volt a zsivaj kezdés előtt, a képviselők azonban inkább csak maguk elé meredtek, csak egy-egy szót váltottak egymással. – Üdvözlöm a megjelenteket – szólt aztán az idő közben szintén helyet foglaló és az ülést vezető Kirnyákné Balogh Mária polgármester. Mielőtt szavazásra bocsátotta volna a határozati javaslatot, Moncz Gergely alpolgármester kért szót. Azt kérte, hogy ha megszavazzák a feloszlatást, azt követően is mindenki az esküje szerint lássa el a tisztségéből fakadó feladatát az új testület megalakulásáig. Mint mondta, ugyanabba az irányba tartanak mindannyian, a falu érdekeit tartják szem előtt, ám az odavezető utat egy kicsit másképp látják.

Ezt követően név szerinti szavazás következett, és egyhangúlag szavazta meg a testület – köztük Kirnyákné Balogh Mária is – a feloszlatásról szóló határozatot. Döntöttek továbbá arról, hogy az időközi választással járó kiadásokat az idei költségvetésből biztosítja az önkormányzat, illetve arról is, hogy falu gazdasági helyzetének alakulásáról, a futó pályázatokról a polgármester számoljon be a képviselő-testületnek a minden hónap végén esedékes ülésen. Az időközi választásig az önkormányzatnál és az önkormányzati intézményeknél takarékosan kell gazdálkodni. Az önkormányzatnál, a hivatalnál az időközi választásig nem lehet üres álláshelyet betölteni, a jelenlegi személyi állományban változás nem történhet. Miután mindent megszavaztak, az ülés alig tíz perc alatt véget ért.

Sokan voltak kíváncsiak a rendkívüli ülésre

Fotó: Molnár Gyula

Fegyelmi eljárást kezdeményeztek Kirnyákné Balogh Máriával szemben

A feloszlatás előzménye, hogy a testület még januárban kezdeményezett fegyelmi eljárást Kirnyákné Balogh Máriával szemben, miután – a falubeliek elmondása alapján – zavartan, megbotránkoztató módon viselkedett a faluházban rendezett szilveszteri bulin, illetve már korábban is volt példa olyan esetre, amely közfelháborodást váltott ki. Az év végi esetet követően a képviselők mindegyike azon az állásponton volt, hogy a polgármesternek le kellene mondania. A januári testületi ülés után erre fel is szólították, azzal, hogy ha erre nem hajlandó, akkor április elseje után kezdeményezik a testület feloszlatását. A jogszabályok alapján ez volt a legkorábbi időpont, amikor ezt megtehették. A feloszlatást követő 120 napon belül kell időközi önkormányzati választást kiírni Dunaszentgyörgyön. Dr. Nagy Attila jegyző úgy tájékoztatott, hogy április 15-én ül össze a Helyi Választási Bizottság, és tűzi ki a választás időpontját.