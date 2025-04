Egyirányú utcák miatt idegeskednek a lakók a városban, körözni kell a saját házukhoz

Olvasónk ismertette, hogy Tolna városában, az egyirányúsított utcákban bizonyos időközönként hatalmas a forgalom, mert az autókkal köröznek a lakosok, hogy haza tudjanak jutni, annyi utcát tettek egyirányúvá. Van, aki állítólag egy-egy-alkalommal akár plusz fél kilométert is megtesz azért, hogy az otthonához érjen, vagy például munkába tudjon indulni. Azt állítja, a tolnai lakosok között vannak, akiknek az egyirányú utcák forgalmi rendje gondot okoz.

Egyirányú utcák, melyek forgalmi rendje megváltozott

Olvasónk panaszolja, hogy többeket meg is bírságoltak, mert az egyirányú utcába nem a megfelelő irányból hajtottak be. Arra is kitért, hogy az egyirányú utcák többek álláspontja szerint bőven megengednék a kétirányú forgalmat. Szerintük vannak utcák, amelyben két kamionnyi méretű autó is bőven elfér. Arra is panaszt tett, hogy a hirtelen megnövekedett forgalom az egyirányú utcákban károsíthatja a lakóingatlanjaikat, amelyek beremegnek, repedeznek. Balesetveszélyes helyzeteket is tapasztalnak az az érintett utcákban.

Feltettük hivatalos kérdésünket Tolna város önkormányzatának. Balogh Zoltán polgármester adott tájékoztatást a helyzetről. Ismertette, hogy az előző tolnai képviselő-testület 2020 őszén fogadta el a város forgalmi rendjének felülvizsgálatáról szóló határozatot. Az intézkedéscsomag egy részét képezte egyes utcák egyirányúsítása, amit 2021 nyarától, több lépcsőben vezetett be az önkormányzat. Azaz nem új helyzetről van szó.

Íme egy behajtani tilos tábla. A jelentése, hogy az adott egyirányú útra ebből az irányból tilos behajtani Forrás: MW/illusztráció

Már többször felülvizsgálták a problémát

Balogh Zoltán tájékoztatott, hogy a döntés előkészítését egy szakemberekből és képviselőkből álló munkacsoport végezte, a munkaanyag elkészítése során a lakossági észrevételeket is figyelembe vették. Az egyirányúsítás alapvető oka, hogy a városban sok a viszonylag nagy forgalmú, de keskeny úttest. Kétirányú forgalom esetén a gépjárművek csak úgy férnek el egymás mellett, ha letérnek a padkára. Ez a körülmény veszélyezteti a közlekedés biztonságát, és lassítja a forgalmat. Másrészt pedig az úttestről a padkára hajtó járművek rontják az utak állapotát, ami a burkolat széleinek letöredezése és a kijárt, gödrös padkák képében jelenik meg, a folyamatos padkafelújítások ellenére is. A bevezetett intézkedéseket a munkacsoport és a képviselő-testület az évek során többször is felülvizsgálta, megvitatta, lakossági fórumok is zajlottak a témáról. Legutóbb tavaly októberben, már az új testület foglalkozott egyirányúsítással kapcsolatos felvetéssel.