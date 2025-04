Életveszély leselkedett az iskola udvarán, a tűzoltók léptek közbe!

Súlyos baleset- és életveszélyt jelentett az iskolaudvar egyik fája Dunaszentgyörgyön, derült ki Taricskó István szakértői vizsgálatából. A beteg varjúbogyó fa állapota annyira leromlott, hogy az üreges törzsébe bele lehetett nyúlni – közölte Májik Márió, a Dunaszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke. A fa nemcsak az iskolásokat, hanem a járókelőket is veszélyeztette, ezért az önkormányzat gyors intézkedést hozott.

Az életveszélyes fa nagyon beteg volt, önkéntes összefogással vágták ki

Fotó: Beküldött/Májik Márió

Életveszélyes még nem, de balesetveszélyes volt a fa

Április 14-én délután megkezdődött a fa biztonságos eltávolítása. A munkálatokat teljesen önkéntes alapon végezték: a helyi önkéntes tűzoltók mellett Kőmüves Tibor is kivette a részét a munkából, aki a kosaras autót is társadalmi munkában biztosította. A kivágás nagy körültekintéssel történt, hiszen a fa közel állt az iskola épületéhez és az udvar térkövét is meg akarták óvni. A műveletet fentről lefelé haladva, másfél-két óra alatt, fennakadás nélkül hajtották végre.

A kivágás alatt végig jelen volt az iskola igazgatónője is, aki figyelemmel kísérte és segítette a munkát. A fa állapota olyan rossz volt, hogy egy nagyobb viharban akár önmagától is kidőlhetett volna, komoly károkat vagy sérüléseket okozva. A lakosság háláját élvezhetik mindazok, akik idejüket és erejüket áldozzák a település biztonságáért. A fa eltávolítása nemcsak fontos, de példaértékű összefogás eredménye is – tudjuk meg Dunaszentgyörgy község közösségi oldaláról.