Előnyugdíj 2025-ben? Nem létezik – de van, akinek mégis jár!

A legalább 15 éves szolgálati idő teljesítése a korkedvezményes nyugdíjasok esetben is alapelvárás! A korábban megszerzett korkedvezmény továbbra is érvényesíthető, azonban 2015-től már nem lehet ilyen alapon korkedvezményt szerezni, mert ez a lehetőség is megszűnt – ugyanúgy, ahogy a hivatásos szolgálatot teljesítő dolgozók (például katonák, rendőrök, tűzoltók) és a közalkalmazottak esetében is eltörölték a korhatár előtti öregségi nyugdíj lehetőségét.