Drog, szexualitás, kukkolás, veszély az emojik mögött

Kapcsolattartásinkban, amelyeket a világhálón folytatunk, számtalanszor használunk kis figurákat ismertebb nevükön emojikat. A mostani kamaszok szülei, akik együtt nőttek fel az internet világának bővülésével, még írásjeleket használtak ha az érzelemnyilvánításnak ezt a módját akarták alkalmazni. A mai gyerekek pedig egyfajta jelnyelvként vagy titkosírásként használják a kis figurákat. Lássuk, mit jelentenek az emojik.

Nem árt, ha a szülő is tisztában van azzal, mit jelentenek az emojik

Fotó: progressman / Forrás: Shutterstock

Emojik: a kukucskáló szemek nem a kíváncsiságot jelölik

Egy felmérés kimutatta azt is, hogy egészen megváltozott a jelek mögötti tartalom. Amit mi macskának vagy kis virágnak gondolnánk, az sokszor szexuális utalás. Az Ausztrál Szövetségi Rendőrség nyilvánossá tett egy listát az emojik újkeletű tartalmáról. Ebből kiderül, hogy a kukucskáló szemek például nem a kíváncsiságot jelölik vagy a rácsodálkozást valamire, hanem a meztelenség jelölője. A kukorica, a padlizsán, a taco sem az éhségre vagy valamely gasztronómiai témára utal, hanem a szexre, a gyógyszer vagy a rakéta pedig a droghasználathoz vagy -kereskedelemhez köthető jelölés.

Sajnos a szavak helyét egyre inkább ilyen jelek sorozata veszi át az üzenetekben, ami egyrészről követhetetlenné teszi a tényleges tartalmat egy olyan ember, például szülő esetében, aki erről semmit sem tud. Másrészről, teljesen elsilányítja az írásbeliséget a már egyébként is silányuló verbális kommunikáció mellett. Erre persze lehet legyinteni, mondván ez Ausztráliában van, és biztos kamu. Csak tessék azt végig gondolni, hogy a serdülő gyerekek mennyi idő alatt tudnak kapcsolatot teremteni egy a föld másik oldalán élő fiatallal! Elég csak a közösen játszott internetes játékokra gondolni. Innen már nem kell messzire menni ahhoz, hogy kialakuljon egy közös „világnyelv", amelynek jelentős része nem szavakból, hanem ábrákból áll.

A történelem kereke visszafordult

Bár első körben akár vicces is lehetne, hogy a történelem kereke visszafordult, és az egyiptomi piramisok rajzai vagy még korábbról az ősember barlangrajzai is jól elirányítják a jelolvasókat. De titkosírások, ahogy a nevük is mondja, titkokat őriznek. És egy gyerek nem tudja felmérni – állítják folyamatosan a pszichológusok – milyen veszélyekbe keverhetik önmagukat. Ha elveszik a kontroll lehetősége, adott ponton tehetetlenné válik a szülő. És ez egész egy ártatlan kis kukucskáló fejjel kezdődik...