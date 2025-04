Nem hittünk a szemünknek, emu szaladgált az M6-os mellett!

Azt hihetné az ember, hogy az emus sztori csak egy egyszeri madárkaland volt, de nem Tolnában! Gyorsan hozzá kell tennem, hogy Decsen szépen, komótosan kitelelt egy zöld papagáj is. Zöld, trópusi, színes-szagos papagáj, aki szemmel láthatóan jobban bírja a telet, mint a helyi fehér gólyák. Úgy tűnik, már a madarak is tudják, hogy Tolnában jobb a klíma, mint a dzsungelben.

Ön mit szólna, ha összefutna Tolnában egy emuval? Fotó: Czinege Melinda

Nem az emu az egyetlen ausztrál Tolnában

Viszont hogy teljes legyen a kép: pár éve Szekszárdon még elszabadult házikedvenc kenguruk is rohangáltak. Az ember már tényleg nem tudja, hogy a Bartina meredekén most vadnyúl ugrál vagy egy komplett ausztrál csapat edz. Előbb-utóbb kiírhatjuk a megyeszékhely testvérvárosai közé Sydney-t is.

Közben pedig, ha átpillantunk a határon, Horvátországban egyre több cápa merészkedik a partok közelébe. Komolyan, mi jöhet még? Domboriban krokodilok? Pincehelyen flamingótelep? Értem én, hogy zajlik az éghajlatváltozás, de úgy tűnik, Tolna megye külön projektet kapott. A gemenci erdőben lassan fel sem tűnik majd, ha a mókusok helyett egy koalacsalád pihen a fákon, és a vízparton nem a gímszarvas, hanem egy antilop kortyol hűvös fröccsöt.

Talán itt az ideje beletörődni: Tolna a jövő trópusa. Egy kis türelem, és hamarosan a helyi specialitás nem a szekszárdi bikavér lesz, hanem a szekszárdi kókuszbor. Ha valaki kételkedne, csak nézzen ki az ablakon! Ha szerencséje van, épp egy emu integet vissza.