Sok múlik a következő hetek teljesítményén

Két hét múlva, május 5-én kezdődnek a tavaszi érettségi vizsgák, mégpedig az írásbeli magyar nyelv és irodalommal, és május 23-án érnek véget az olasz nyelvvel. Az első héten a fő tárgyak várnak a diákokra: május 5-én magyarból, május 6-án matematikából, május 7-én történelemből, május 8-án angolból, május 9-én németből lesznek az írásbeli érettségi vizsgák – írta meg az Eduline.

Az érettségi nagy mérföldkő minden diák életében

Fotó: Mártonfai Dénes (archív)

Júniustól kezdődnek a szóbeli érettségik

Ezt követően a szóbeli érettségikkel folytatódik a vizsgaszezon. A szóbeli érettségi vizsgák emelt szinten 2025. június 3. és 11. között, a középszintű érettségik pedig 2025. június 16. és július 2. között lesznek idén. Hogy pontosan mely napokon, az iskolánként eltérő, a pontos vizsgabeosztásról mindenkinek a saját intézménye ad tájékoztatást.

Az Oktatási Hivatal tavalyi adati alapján Tolna vármegyében 2024-ben összesen 2105-en jelentkeztek a tavaszi vizsgákra, amelyek huszonhét feladatellátási helyen zajlottak, hatvanhárom bizottság előtt. Vármegyénkben tavaly összesen 906 emelt szintű, és 5341 középszintű vizsgát tettek a jelentkezők.

Még nem késő rákapcsolni

Az Eduline tippet ad azoknak a diákoknak is, akik bizonytalanok a tudásukban. Ők az utolsó hetekben még számos gyorstalpaló érettségi felkészítőn vehetnek részt különböző tantárgyakból. Akár online tanfolyamokra is lehet jelentkezni. Ezeken jellemzően videóhívásban veszik át a tananyagot egy szaktanárral, de ha az online időponthoz nem tud igazodni a diák, vásárolhat online tananyagokat is. A videókban szaktanárok magyaráznak el egy-egy példát, feladatot vagy tételt. Ennek hátránya ugyanakkor az, hogy nincs lehetőség kérdezni.

A jelenleg is elérhető érettségi felkészítők árait befolyásolja az, hogy

online vagy offline zajlanak,

egy vagy több tárgyról van-e szó,

közép vagy emelt szintű érettségire készít-e fel, vagy

egy vagy több napon át tart.

Egy e-learning tananyagokat szolgáltató érettségi felkészítőnél a segédanyagok egy tantárgyból 29 990 forintba, két tantárgyból 49 990 forintba kerülnek, egy másik szolgáltatónál pedig a középszintű, 30-40 leckét tartalmazó online kurzus ára 30 ezer forint, a 60-70 anyagot tartalmazó emelt szintűeké viszont már 70 ezer forint. Célszerű azonban nem az utolsó hetekre hagyni az intenzív felkészülést, és már az érettségit megelőző évben jelentkezni egy-egy tanfolyamra, ha az szükséges.