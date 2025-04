Europass bizonyítványok: a jövő szakemberei

Europass bizonyítványok átadása zajlott le szerdán délután a Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium sportcsarnokában. A helyszínen Fülöp Mónika igazgató, egyúttal projekt koordinátor köszöntötte a közönséget, a pedagógusokat és a tanulókat.

Az Europass bizonyítványok átadása. Fülöp Mónika gratulált a külföldön kiválóan helyt állt fiataloknak

Fotó: Makovics Kornél

Europass bizonyítványok igazolják a tudást

Egyebek mellett elmondta, a múlt évben összesen negyvennyolc csapós tanuló vett részt külföldi szakmai mobilitáson. Németországban öt, Dániában két helyszínen összesen negyven, Ausztriában pedig három tanuló mélyítette el szakmai tudását különböző gazdasági egységeknél és intézményeknél. Velük tartottak tanáraik és tolmácsaik is, akik mindenben segítették a fiatalokat, de ezzel együtt a munka oroszlánrésze mégis a diákokra hárult.

– Ezek az utak nemcsak a szakmai tudást bővítették, hanem önbizalmat, önállóságot, nyelvi készségeket és nyitottságot is adtak – húzta alá az intézmény vezetője, aki ezen megállapítással fordult a diákok felé: – Megismertetek más országokat, kultúrákat, munkakörnyezeteket, és talán kicsit saját magatokat is jobban megismertétek közben. Szeretném megköszönni a kollégáknak is, akik segítették a program megvalósítását – az előkészítéstől a kísérésen át az utólagos értékelésekig. És végül, de nem utolsósorban: köszönjük az Erasmus+ programnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy a világ egy kicsit közelebb jöjjön hozzánk – és mi is közelebb kerülhessünk Európához.

Ezt követően Fülöp Mónika ünnepélyes keretek között átadta a negyvennyolc tanulónak az Europass bizonyítványt. Ez a mobilitási igazolvány az európai országok valamelyikében folytatott tanulmányok, szakmai gyakorlatok, tanulmányutak, továbbképzések, speciális kurzusok, nyári egyetemek, önkéntes munka, stb. során megszerzett készségek és kompetenciák igazolására szolgáló, egységes formátumú dokumentum. Ennek köszönhetően Magyarországon és Európában egyaránt előnyt jelent az álláskeresésnél.