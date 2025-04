Tamásiba került az Év erdésze díj

Az Év erdésze a versenyt minden évben az Országos Erdészeti Egyesület szervezi mindig egy állami erdészeti gazdaságrészvénytársaság területén. A szokások szerint ott, ahol az országoséves erdészeti vándorgyűlést is lebonyolítják. Évről-évre ugyanazok a feladatok versenyszámai, de mindig vannak az adott helyszínnek egyedi kihívásai, attól függően milyen típusú erdőben kell versenyezni.

Az Év erdésze Gombkötő Balázs és felkészítője, Németh Bálint

Forrás: Beküldött fotó

Év erdésze versenyt nem először nyer a Gyulaj Zrt. versenyzője

Éppen tíz éve, 2015-ben Kaposváron a Gyulaj Zrt. akkori versenyzője lett már első helyezett. Nagy szakmai teljesítmény, hogy a társaság versenyzői tíz év alatt már kétszer álltak a dobogó legtetején! A versenyre való intenzív felkészülés nagyjából másfél hónapot vett igénybe, mondta Németh Bálint. Az első versenynapon volt egy elméleti feladatsor és másnap a gyakorlati, terepi feladatokat kellett teljesíteni. Fontos versenyszámok volt az erdőkárbecslés, a választékolás, a rönk-számbavétel, az élő fakészlet meghatározás, volt fafaj felismerés, ahol például a fák hajtását, rügyeit, magját kellett felismerni vagy az állatfajok nyomait kellett meghatározni. Minden feladatot versenybírók előtt, megadott időre kellett teljesíteni, az egyes állomásokat gyalogosan felkeresni a festői szépségű erdőben.

Megtiszteltetés és élmény

Ezen a versenyen minden olyan részelem megjelenik, amivel nap mint nap lehet találkozni a munka során, de olyan is, amellyel egy hétköznapi erdészeti munkát végző kolléga nem találkozik. Ezen a megmérettetésen csak erdész technikusok indulnak, és a feladatok sok esetben jóval túlmutatnak azokon a helyzeteken, feladatokon, amelyeket a kerületvezetői erdész pozícióban tudni, ismerni kell. Gombkötő Balázs a kezdetek óta a Gyulaj Zrt.-nél dolgozik. Óriási megtiszteltetés és élmény a vándorgyűlésen, a Kárpát-medencei magyar kerületvezetői erdész állomány válogatott versenyzői előtt átvenni a serleget. Ez egy örök élmény, abban biztos vagyok! Ez az eredmény az összefogás sikere, hiszen többen segítették a felkészülést, ez a cégnek is fontos, a család is részt vett a gyakorlásban és Balázs is nagyon oda tette magát. Ez egy közös siker.