Fagylatgép otthonra? Ma már nem luxus, inkább segít spórolni

A fagylaltgép kiváló választás mindazoknak, akik rendszeresen készítenek otthon édességet, ételérzékenységgel élnek, egészségesebb alternatívát keresnek a bolti termékekhez képest vagy spórolni szeretnének, a mostani árak mellett ugyanis luxus lesz a fagylaltozás, pláne egy többtagú család számára.

A fagylaltgép otthonra nem kell, hogy luxus legyen. Kaphatók olcsóbb modellek is, amik az egész családot kiszolgálják – bár elképzelhető, hogy apának nem fog már jutni

Fotó: MW/illusztráció

Fagylaltgép – hasznos konyhai segítőtárs a nyárra

A fagylaltkészítés fagylaltgép használatával sokkal egyszerűbb és gyorsabb, mint a hagyományos módszerekkel. A készülék a folyamatos keverés és hűtés révén segít elérni a fagylalt kívánt, krémes állagát, miközben megelőzi a jégkristályok kialakulását. A piacon számos modell érhető el – az egyszerűbb, gyümölcsalapú sörbetekre specializálódott gépektől (például Swirlio Big Boss) a többfunkciós, intelligens időzítővel felszerelt készülékekig, mint a Klarstein Vanilla Sky. A kínálatnak itt is csak a képzelet, no meg a pénztárca szab határt, de egy biztos, kicsivel 10 000 forint felett már be tudunk szerezni olyan gépet, amivel cukrászdai, főzött fagylalthoz közelítő édességet tudunk készíteni mi is otthon.

Mit mondanak, akik már használnak fagylaltgépet?

„Én tavasszal szereztem be egyet, de nem bántam meg a négy unoka mellett. Egy kötelező konyhai kütyü a nyárra! A gyerekek mindig nagyon izgatottak, amikor kikerül a konyhapultra a berendezés, a fagyi alapot pedig együtt bekeverjük a gyerekekkel. Persze utána nem győzik kivárni, míg elkészül” – meséli egy szekszárdi nyugdíjas pedagógus.

A fagyizást nem lehet elég korán kezdeni

Fotó: MW/illusztráció

Fagylaltkészítés fagylaltgép nélkül – működő alternatíva

Fagylaltgéppel könnyebb dolgozni, de ennek hiányában is lehetséges házilag fagylaltot készíteni. A masszát egy zárható edényben a fagysztóba tesszük, majd 20 percenként átkeverjük, így kerülhető el a jégkristályosodás. Ezzel a módszerrel is ízletes és házias fagylalt készíthető, különösen, ha a recept alapja tejszín vagy mascarpone.

A legvégén pedig jöjjön egy alapreceptnek is használható gyümölcsfagylalt a Mindmegette konyhájából, amit úgy variálunk, ahogy csak a képzeletünk engedi:

Mascarponés gyümölcsfagylalt

Hozzávalók: