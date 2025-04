Borzalmas tragédia: maga alá temette a föld a gyermeket

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Tolnamegyei Közlöny, illetve a Tolnavármegye egyaránt hírt adott a különböző bűnesetekről, illetve végzetes balesetekről is.

A fekete krónika egyik híre a paksi Duna partján bekövetkezett tragédiát írja le. A folyam szelídnek tűnik, de végzetes is lehet

Fotó: Molnár Gyula

Hajdan rovatunk első híréből az derül ki, hogy a pedagógus bántalmazás – ha nem is volt olyan gyakori, mint manapság – nem volt ismeretlen százharminc évvel ezelőtt sem. A második bűneset azt bizonyítja, hogy sokszor egy „tyúkper” is elegendőnek bizonyult a véres, erőszakos halállal végződő folytatáshoz. Záró híreink pedig arra figyelmeztetnek, hogy a végzet akkor is lecsaphat, ha a legkevésbé számítunk rá.

Fekete krónika egy „tyúkper” miatt

Inzultus egy tanító ellen. A napokban Bozsolik Ferencz decsi tanító az előadás után rossz magaviseletéért az iskolában marasztalta Petróczki János községi őr gyermekét, s ezért az apa hatalmas fütykössel felfegyverkezve a tanító lakásába rontva, éktelen káromkodást vitt végbe és a tanítót leütéssel fenyegette. A hatalmas csapást a tanító szerencsésen kikerülte és támadóját kilökte. Erre Petróczki ismét a szobába akart törni, melyet a tanító felesége előtte hirtelen bezárt. A durva támadó ellen az inzultált tanító megtette a bűnvádi feljelentést. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. április 28.)

Halál egy tyúkért. Dravecz György értényi lakos a szőlőjében lelőtte Szűcs György tyúkját, mert az neki igen sok kárt tett, lerágván a szőlő fiatal hajtásait. Szűcs ezért bosszút forralt Dravecz ellen. Már délutáni találkozásuk alkalmával is durván szidalmazta, földre lökte az öreget; este azután midőn több társával a korcsmából részegen tért hazafelé, bezörgetett Draveczék kapuján mire onnan az öreg Dravecz kijött. Ekkor Szűcs kezdeményezésére késekkel, botokkal neki estek és agyonverték a 80 éves aggastyánt. Az ifjabb Dravecz, ki apja segítségére kijött, szintén megsérült és csak nagy nehezen tudott megszabadulni a vérszomjas verekedők körmei közül. Az egész díszes társaságot a hűsre tették addig míg törvényt ülnek fölöttük. (Tolnavármegye, 1905. április 30.)