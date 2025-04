Vasvillával verte agyon a jószágot a feldühödött férfi

Végtelenített fekete krónika is elénk tárul, ha átlapozzuk a korabeli, több mint száz évvel ezelőtti vármegyei lapokat. A Tolnamegyei Közlöny, illetve a Közérdek egyaránt hírt adott a különböző bűnesetekről és balesetekről is.

A korabeli fekete krónika mérgezéses esetekről is beszámolt, jelenlegi Hajdan rovatunk híre szerint a feleség tette el láb alól ezzel a módszerrel férjét. Fotó: Képünk illusztráció

Hajdan rovatunkat ez alkalommal két mérgezéses hírrel nyitjuk meg. Mindegyik halálos kimenetelűnek bizonyult, de teljesen elérő módon. Az egyik véletlenszerűen követelt egy életet, a másik szándékosság miatt. Záró híreinkben pedig állatok szerepelnek. Nem felesleges tudni, hogy a több mint száz évvel ezelőtti ember és közvélemény állatokhoz való viszonya más volt, mint amilyen ez a viszony manapság. Mégis, mint az olvasható, a korabeli újságíró is elítélte, sőt, büntette volna az állat bántalmazást. Jóllehet az állatok – ezt példázza záró hírünk – intelligens lényekként adott esetben módfelett tekintettel voltak az emberre, a kisgyerekre.

Fekete krónika, mérgező módon

A gondatlanság áldozata. Régen gyötörte már a fogfájás Straubinger Vendel tolnai kőmívest, ki hogy kínzó bajától szabaduljon, mások tanácsára választóvízbe (salétromsav - a szerk.) mártott vattát tett fogára, a mitől azután fogfájása meg is szűnt, de száját alaposan összeégette. A megmaradt választóvizet Staubinger elrejtette a szekrényben, nehogy valaki pálinka helyett felhörpintse. Nem is történt volna talán semmi baj, ha a napokban Straubingernek lakást nem kellett volna változtatnia, midőn is az ő távollétében nevelt fiacskája valahogy kézre kerítette az üveget, ki azt pálinkának vélve, hirtelen felhajtotta s iszonyú kínok között rövid idő alatt kilehelte ártatlan lelkét. (Tolnamegyei Közlöny, 1895. április 14.)

Méregkeverő béresasszony. Kristóf József némedi béres hirtelen meghalt. Temetése után arról kezdtek a faluban beszélni, hogy Kristóf nem természetes halállal múlt ki: mert a felesége tette el láb alól. A vizsgálat most ki is derítette, hogy saját felesége mérgezte meg a szerencsétlen bérest. (Tolnamegyei Közlöny, 1905. április 13.)

Belepusztult az ütésekbe a jószág

Durva cseléd. Ill Ferencz janyapusztai cseléd egy ökröt vasvillával addig ütött, míg a szegény pára meg nem döglött. A kár 80 korona; a kárt ugyan majd megveszik a durva cseléden, de az is igen üdvös volna, ha az állatkínzásért még súlyosabban lehetne megbüntetni. Nem volna kár érte. (Közérdek, 1905. április 15.)

A lovak közt. Dr. Spányi Leó szekszárdi ügyvéd 3 éves kis fia a napokban kifutott az utczára s éppen egy arra hajtó őcsényi ember kocsija elé került. Az okos lovak azonban átlépkedtek a kis gyereken s megálltak, igy különös Isten csodájaképp semmi baja sem lett a kis fiúnak, kit Körösi József hentes húzott ki a lovak közül. (Közérdek, 1905. április 15.)