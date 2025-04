Felmérés is kimondja: Így viszonyultak Ferenc pápához a magyarok

Ferenc pápa halála az egész világot megrendítette. A temetését április huszonhatodikán, szombat délelőtt tartják a vatikáni Szent Péter téren.

Ima Ferenc pápáért a Notre-Dame székesegyházban. Ferenc pápa a római katolikus egyház 266. pápája volt, az első latin-amerikai származású egyházfő. Húsvéthétfőn halt meg

Fotó: Magyar Nemzet/AFP

Ferenc pápa szimpatikus volt

Az Europion közvéleménykutató cég felmérésben ismerteti, hogy széleskörű megbecsülés övezte Ferenc pápa személyét és pápai tevékenységét a tizenhat év feletti magyar társadalomban. Ismertetik, a társadalom mindössze tizenhárom százaléka követte részletesen Ferenc pápa megszólalásait és tevékenységét. A döntő többség, hatvankét százalék, csak a legfontosabb tevékenységeiről értesült, huszonöt százalék pedig egyáltalán nem követte ezeket. A felmérés szerint a teljes népesség csupán tíz százalékának volt Ferenc pápa antipatikus, míg harmincegy-harmincöt százalék szimpatikusnak jellemezte őt. A pápával szimpatizálók aránya elsősorban a hatvan év felettiek, a diplomások, a fővárosiak és a katolikusok körében különösen magas, ezekben a társadalmi csoportokban a válaszadók háromnegyedének volt szimpatikus a pápa személye. Valamivel kritikusabbak az egyéb keresztény egyházak követői. Ebben a körben csak ötvennyolc százalék szimpatizált a pápával, az egyéb vallásúak és ateisták körében pedig ez az arány hatvanegy százalék.

Társadalmi igazságtalanság és szegénység. A magyar lakosság szerint ezen kérdésben foglalt legmarkánsabban állást Ferenc pápa Fotó: Europion

Hatása a katolikus egyházra

A tekintetben is konszenzus uralkodik a társadalomban, hogy a pápa inkább pozitív (ötvenhárom százalék), mint negatív (három százalék) irányba változtatott a katolikus egyházon. Viszonylag kevesen gondolják azt is (tizennégy százalék), hogy ne lett volna semmilyen hatással az egyházra. A hatvan év felettiek (hetvenhárom százalék) és a diplomások (hetvenkét százalék) a legelismerőbbek az egyházra gyakorolt hatást tekintve. Hozzájuk képest a katolikus vallásúak szerényebb mértékben (ötvennyolc százalék) érezték ezt a pozitív hatást. Mindez feltehetően összefüggésben állhat azzal is, hogy a katolikus vallásúak az átlagnál kevésbé voltak kritikusak az egyház megítélésében már a Ferenc pápát megelőző időszakban.

Ferenc pápa pápasága alatt pozitív irányba változott a katolikus egyház Fotó: Europion

Szegénység volt a szívügye

Arra is rákérdezek a kutatók, hogy a válaszadók érzékelése szerint melyik téma volt Ferenc pápa „szívügye”. Ebben a kérdésben a “társadalmi igazságtalanságok és szegénység” (tizenkilenc százalék), valamint a háború kérdése (tizenöt százalék) emelkedtek ki. Érdekesség, hogy kevesen választották a bevándorlás kérdését (öt százalék) annak ellenére, hogy Ferenc pápa talán legmarkánsabb megnyilvánulásai erről a területről emlékezetesek, még a pápasága korai szakaszából.