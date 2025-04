Léptek a civilek Szekszárdon – nem akármit vállaltak be

Az akció során a Fősővárosi Kör tagjai nemcsak a közterületre szórt csikkeket, gyorséttermi ételmaradványokat és eldobált csomagolásokat gyűjtötték össze, hanem az oda nem illő háztartási hulladékokat is – sajnos ezekből vasárnapra újabb adag került ki a térre.

Megtisztították a Kápolna tér környékét a Fősővárosi Kör tagjai

Forrás: Facebook

Elképesztő dolgokat is találtak a Fősővárosi Kör önkéntesei

Szollár Zoltán, a Szekszárdi Fősővárosi Kör elnöke közleményében külön megköszönte azoknak az önkénteseknek a részvételét, akik szombaton időt és energiát nem sajnálva vettek részt a szemétszedésben. „Én ma csak dicsérni szerettem volna. Respekt azoknak, akik vették a fáradságot, és összeszedték mások után a szemetet” – fogalmazott az elnök.

Ugyanakkor aggodalmának is hangot adott, hiszen a szombaton megtisztított területre vasárnapra ismét jelentős mennyiségű hulladék került vissza – köztük tanyáról lehordott háztartási gépek, babakocsi és egyéb lomok. Ez már túllép a figyelmetlenség határán, és felveti a szándékos környezetszennyezés gyanúját.

Az összefogásra építenek

A Kápolna tér korábban is szenvedett vandalizmus miatt: nemrég több fiatal facsemetét is megrongáltak. Az elnök ezzel kapcsolatban elmondta, hogy amennyiben lehetőség nyílik rá, kamerarendszert telepítenek a területre, valamint „Ne szemetelj!” táblák kihelyezésével is próbálnak hatni a közösségi tudatosságra. Mint fogalmazott: „A legfontosabb, hogy a fejekben kellene rendet tenni.”

A kör tagjai azonban eltökéltek abban, hogy pozitív példával járjanak elöl. Szollár Zoltán így zárta gondolatait:

„Ne engedjük, hogy ‘ártó emberek’ eltérítsenek minket a jó cselekedettől. Köszönöm a civil barátoknak, tagtársaknak a szombati aktivitást a TeSzedd! keretein belül. Köszönöm, hogy vagytok!”