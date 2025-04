A tavasz füstjét szagolja, szívja az egész környék

Néhány telektulajdonos rettenetesen meg tudja mérgezni a környékbeliek hangulatát, amikor az összegereblyézett faleveleket meggyújtja.

Néhány telektulajdonos meg tudja mérgezni a környékbeliek hangulatát a füsttel, ami az avar égetésénél keletkezik

Forrás: Shutterstock/illusztráció

És ha már úgyis ég a tűz, akkor a többi szemetet is elégeti „egy füst alatt”. Ennek a praktikusságnak a valódi füstjét szívja a környék, a kitárt ablakokon áramlik be a kellemetlen szag. Estére az ember olyan kormos és füstszagú, mintha a purgatóriumot is megjárta volna. Sokan nem tudják, hát leírom, tűzgyújtási tilalom ugyan nincs, de a kiskertekben sokkal praktikusabb és hasznosabb a komposztálás, mint az égetés.