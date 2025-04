Könnyebb lett a gyalogosok közlekedése ezen a településen

Mostantól biztonságosabb az átkelés Szekszárdon, az Alisca utca forgalmas szakaszán – a korábban kiépített zebra mellé jelzőlámpa is került.

Jól látható a gyalogosokat segítő közlekedési lámpa az Alisca utcában

Fotó: Steiner Viktor

A város egyik legforgalmasabb útszakaszán már korábban is igyekeztek javítani a gyalogosbiztonságot, amikor zebra létesült a környékbeli bérházak lakóinak kérésére. Most azonban egy újabb lépés történt: a gyalogosátkelőt jól látható jelzőlámpa egészíti ki, amely nemcsak az átkelők, de az autósok dolgát is megkönnyíti – feltéve, hogy odafigyelnek.

Az arrafelé autózóknak érdemes észben tartani: a rendőrség rendszeresen ellenőrzi a sebességhatárok betartását ezen a szakaszon. Így nemcsak a biztonság, hanem a pénztárca miatt is megéri lassítani.