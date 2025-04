Gyomorvérzést okozhat ez a fűszer, csínján bánj vele!

A fűszerek évszázadok óta szerves részei konyhánknak – fokozzák az ételek ízét, illatát, sőt, sok esetben még egészségügyi előnyökkel is bírnak. Mégis, ahogy az élet számos területén, itt is igaz: a mértékletesség kulcsfontosságú. A túlzott fűszerhasználat nemcsak az étel ízét ronthatja el, de bizonyos esetekben komoly egészségügyi problémákhoz is vezethet, írja a Bama.hu. Gondoltad volna, hogy az oregánó akár gyomorvérzést is okozhat?

Az oregánó elhozza nekünk az olaszos ízeket, de veszélyes is lehet. Fotó: MW

Belső vérzést okozhat az oregánó

Sokan nem is gondolnak bele, hogy a gyakran használt, közkedvelt fűszerek egy része – mint például a fekete bors vagy a szerecsendió – nagy mennyiségben irritálhatja a gyomrot, sőt, akár toxikus hatásokat is kiválthat. A szerecsendió például hallucinációkat, mérgezéses tüneteket okozhat, míg a fekete bors erősen irritálhatja a gyomornyálkahártyát. És ez még nem minden: léteznek olyan, általában ártalmatlannak vélt fűszerek is, amelyek hosszabb távon, rendszeresen és nagyobb mennyiségben fogyasztva hasonlóan káros hatásokat fejthetnek ki − számolt be róla a femcafe.hu. Ilyen például a vadmajoránna, vagy ismertebb nevén az oregánó.

