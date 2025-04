Jegyzet 15 perce

Elég volt, besokalltam az ámokfutóktól

Az elmúlt hetekben többször is a fővárosba kellett utaznom. Mivel sürgős dolgom volt, és időben haza szerettem volna érni, az autópályát választottam. A sebességhatárokat végig szigorúan betartottam, és ahol lehetett, igyekeztem tartani a 130 kilométer per órás tempót. Az út során több gyorshajtóval is találkoztam.

Ennek ellenére gyakran előfordult, hogy le kellett húzódnom a külső sávba, mert hátulról türelmetlenül villogva, szinte letolva közelítettek meg azok, akik szemmel láthatóan semmibe veszik a szabályokat. Ők azok a gyorshajtók, akik vérprofiknak hiszik magukat, miközben gondolkodás nélkül ledudálnak bárkit, akit lassúnak ítélnek – függetlenül attól, hogy az illető szabályosan közlekedik. A gyorshajtók sok közlekedő dolgát nehezítik meg

Forrás: MW archívum Bevallom, egyre inkább besokallok ettől a stílustól. Úgy tűnik, számukra sem írott, sem íratlan szabályok nem léteznek. Pedig – és ezt ők is tudják – a közúti tragédiák első számú oka a gyorshajtás. Hazánkban is ez a leggyakoribb szabálysértés, amelynek jelentős szerepe van a halálos és súlyos balesetek kialakulásában. Vadásznak a gyorshajtókra Éppen ezért örömmel örülök annak a hírnek, hogy a rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet szentel az ámokfutó gyorshajtók lefülelésének. Szerencsére rendszeresen vannak olyan fokozott ellenőrzések, amelyek során minden rendelkezésre álló sebességmérő eszközt bevetnek a hatóságok. Őszintén remélem, hogy az autópályákra is jut majd elegendő traffipax – talán ez kicsit visszafogja a legvakmerőbb sofőröket. Ha ennek az ellenőrzés-sorozatnak csupán annyi haszna lesz, hogy legalább egy balesettel kevesebb történik a héten, már megérte.

