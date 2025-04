Gyorsszállítás a Temunál, rekord sebességgel jön a csomag

Nagyon népszerű a kínai óriáscég. De azt csak kevesen tudják, hogyan érdemes rendelni a Temuról ahhoz, hogy ne kelljen hetekig várakozni a kiszemelt termékekre.

Begyorsított a Temu Fotó: VG

Úgy tűnik, mindent megtesz a Temu annak érdekében, hogy megtartsa vásárlóit vagy újakat szerezzen. Nyilvánvalóan senki sem szeret heteket várni a megvásárolt termékekre, de ebben is nagyot lépett a kínai óriás. A nagyatádi Kéri Renáta is rendelt már az online piactérről. – Elég sokáig tartott, mire megérkezett a csomag, legalább másfél hetet vártam rá. Nem tudtam, hogy most már gyorsszállítás is van, de nagyon jó dolognak tartom – mondta a Sonline kérdésére.