Ha ezt látja a tükörben, azonnal forduljon orvoshoz!

Dr. Rácz István paksi szemész lapunknak elmondta, hogy a szemfenék állapotából megállapítható például magas vérnyomás, cukorbetegség, vérképző szervi elváltozások. Ideggyógyászati problémák is okozhatnak szemfenék elváltozást. Például a kidülledő szemek pajzsmirigy betegségre is utalhatnak. Így ha ezt látja a tükörben, cselekedjen!

Kidülledő szemek. Ha ezt látja a tükörben, forduljon szemész szakorvoshoz. Jó, ha tudja, hogy a szemünkben látható problémák összefügghetnek a szívvel vagy az erekkel Fotó: Borsonline

Ha ezt látja a tükörben

Belgyógyászati és ideggyógyászati betegségek okozhatnak szemtünetet. Ha észleli magán a jeleket, forduljon szemész orvoshoz. Dr. Rácz István ismertette, a szemvizsgálatok fontosak, ám míg egy egészséges fiatalnak nem szükséges évente szemészhez járnia, a cukorbetegeknek igen. A cukorbetegség is egy olyan állapot, amely a legtöbbször a szemen is meglátszik, ha szakemberek vizsgálják. A szemben a magas vércukorszint problémákat okozhat a kis vérerekben. A cukorbetegség a szívbetegségekkel is összefügg - számolt be erről a Borsonline még évekkel ezelőtt. A lap azt is ismertette, hogy a szem hátsó részén található erek elrendezése, az úgynevezett retinaérrendszer függ össze szorosan például a szív egészségével. Ez azt jelenti, hogy a szemünkben látható elváltozások közvetlenül összefügghetnek a szívvel vagy akár a testünkben lévő erekkel kapcsolatos egészségügyi gondokkal. A szemvizsgálat éppen ezért fontos.

Szem vizsgálata

A szemben a magas vérnyomás retinopátiát vagy a szem fő vérellátásának károsodását okozhatja. Ez szemvérzéshez, homályos látáshoz, duzzanathoz, idegkárosodáshoz vagy akár agyvérzéshez vezethet, teljes látásvesztéssel. A szemész a szem ereinek vizsgálata során akár a magas vérnyomás, akár a cukorbetegség jeleit is ki tudja szűrni. Ha kis embólusokat, vagyis apró érdugaszokat látunk a szemben, akkor azok származhatnak a nyaki verőérből – ez a fő artéria, amely a vért juttatja az agyba –, vagy a szívben lévő érelzáródásból. Az artériás embólia akkor fordul elő, ha az elzáródás áthalad az ütőéren, de később elakad a kisebb erekben vagy olyan szervekben, mint az agy vagy a retina. A látásjavító ételekről itt olvashat.