Ne vegye meg! – Ezek a legmegbízhatatlanabb használt autók

Volkswagen Sharan II A tipikus családi egyterű a meghibásodási listán is tipikus szereplő. A Sharan a statisztikák szerint kétszer gyakrabban bukik meg műszakin, mint az átlag, főleg a futómű hibái miatt. A világítási rendszer is gyakran gyengélkedik, a kor előrehaladtával pedig a karosszéria is erősen rozsdásodhat.

A Suzuki még mindig nagyon népszerű, használtan is

Az általunk megkérdezett szekszárdi használt autókkal foglalkozó kereskedők elmondták, a vásárlók között még mindig nagyon népszerűek a Suzuki gépkocsik, mert könnyű alkatrészt szerezni hozzájuk. A felsorolt autók közül a Dacia keresik, főleg a Sanderót, mert annak az ára a legbarátságosabb. Sokan keresik még a Toyota Yaris-t is, mert annak is jó a híre.

Eddig tart a szavatosság, bonyolult a bizonyítás

Sokan tudják, de azért fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az adásvétel dátumától számított egy évig szavatossági kötelemmel él az eladó a vevő irányába az értékesített autóra. Ezt az egy évet további, egy-egy fél évre oszthatjuk; az első félévben az eladó kötelessége a hiba okát bizonyítani, a másodikban azonban már a vevőé. Magyarán, az első hat hónapban az értékesítőnek kell bizonyítania, hogy a probléma az adásvételt követően alakult ki, a második hat hónapban viszont már a vevő köteles bizonyítani, hogy a probléma már az adásvételkor is fenn állt. Sajnos, a vásárló e jogainak érvényesítése egy használt autóval rendkívül bonyolult ügy.