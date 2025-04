Megmozdult a föld – elindult a Dél-Dunántúl történelmi közlekedési beruházása (videóval)

A 2028 végére elkészülő híd a Duna felett ível majd át, 756 méteres hosszúságával és három fő elemével – két ártéri híddal és egy mederhíddal – technikai és mérnöki szempontból is figyelemre méltó létesítmény lesz. A híd teljes szerkezeti magassága 2,75 méter, 2×2 sávos, osztott pályás kialakítással épül, sőt, külön kerékpárút-átvezetést is tartalmaz – ami ritkaságszámba megy az ilyen léptékű közúti beruházásoknál.

A Mohácsi Duna-híd látványterve. Fotó: FŐMTERV

Tolna is sokat nyer az új híddal

A kormány szerint a mohácsi Duna-híd a térség elérhetősége és tartós gazdasági fejlődése szempontjából stratégiai jelentőségű. Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban úgy fogalmazott: a beruházás nemcsak a várost, de a teljes dél-dunántúli régiót új pályára állíthatja.

A híd megépítésével párhuzamosan jelentős útfejlesztések is zajlanak. A dunántúli oldalon egy 8,5 kilométeres, 2×2 sávos út vezeti majd a forgalmat az M6-os autópályáig, míg az 57-es főút teljes szakasza szintén kétszer két sávosra bővül. A fejlesztés kulcsszerepet játszik az országos úthálózat összekapcsolásában is: a híd közvetlen kapcsolatot teremt az M6-os autópálya és az 51-es főút között, ami különösen Tolna vármegyének jelenthet komoly gazdasági előnyt. Az 51-es út ugyanis a Szekszárdról a Szent László-hídon keresztül, az M9-es úton érhető el már most is.

A projekt nemcsak számokban, de látványban is nagyot szól: a Hargitai János által frissen közzétett felvételeken jól látszik, ahogy a Duna partján megindult a cölöpözési munka, és az első elemek már helyükre kerültek. A látványos építkezési fázisokat a következő években is nyomon követhetjük majd, a készülő híd pedig jó eséllyel nemcsak funkciójában, hanem megjelenésében is a térség új jelképévé válhat.

Az ország közlekedési térképe néhány éven belül teljesen átrajzolódik – és ebben kulcsszerepe lesz a mohácsi Duna-hídnak.